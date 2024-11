Bước đầu, nhiều người nhập viện cho biết đã sử dụng bánh mì tại một hệ thống cửa hàng, trong khoảng thời gian tối 26/11 và sáng 27/11.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 27/11, liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, UBND TP Vũng Tàu cho biết, bước đầu đã xác định có hơn 100 trường hợp nhập viện điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu, Trung tâm Y tế Vietsovpetro.

Đoàn công tác liên ngành thăm hỏi bệnh nhân bị ngộ độc, thu thập thông tin tại Bệnh viện Vũng Tàu - Ảnh: Báo Lao Động

Không loại trừ khả năng còn có một số trường hợp đến các phòng khám tư để điều trị, hoặc bị ảnh hưởng nhẹ tự theo dõi tại nhà không thống kê được. Bước đầu, nhiều người nhập viện cho biết đã sử dụng bánh mì tại một hệ thống cửa hàng, trong khoảng thời gian tối 26/11 và sáng 27/11.

Rất may mắn ngoài một số trường hợp bị ảnh hưởng nặng cần phải nằm lại theo dõi, phần lớn người nhập viện đã được cho về điều trị, theo dõi tại nhà; chưa ghi nhận trường hợp nào quá nặng hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

Lực lượng chức năng TP Vũng Tàu tới làm việc tại cơ sở kinh doanh bánh mì - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngay sau khi có thông tin sự việc ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu chỉ đạo nhanh chóng tổ chức truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Phòng Y tế TP Vũng Tàu đã phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế, cùng cơ quan chức năng tiến hành điều tra, lấy mẫu tại cửa hàng bánh mì nghi vấn; phối hợp cùng lực lượng Công an để truy xuất nguồn gốc, đồng thời tiến hành điều tra, thu thập thông tin tại bệnh viện.

Quá trình này, dù chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, nhưng chủ cửa hàng bánh mì cũng tích cực hợp tác để làm rõ nguyên nhân, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng sau khi xảy ra sự cố.

