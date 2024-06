Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 17/6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả điều tra, xác minh thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường THPT Chi Lăng khiến 19 học sinh phải nhập viện cấp cứu.

Học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng đầu tiên lúc 15h ngày 15/6. Trong tổng số các học sinh phải nhập viện cấp cứu, có một số em không ăn đủ 3 bữa nhưng vẫn xuất hiện các triệu chứng tương tự. Do đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã niêm phong toàn bộ thức ăn lưu ngày 15/6 do nhà trường tự lưu (không bao gồm mẫu cơm trắng do nhà trường không lưu món cơm trắng) để gửi kiểm nghiệm tìm nguyên nhân.

Từ kết quả điều tra, xác minh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, chưa đủ cơ sở kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm. Chi cục sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xác định và kết luận nguyên nhân sau khi có kết quả cấy phân từ bệnh phẩm, kết quả thử nghiệm mẫu thực phẩm.

Dẫn tin từ TTXVN, theo Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai (tỉnh Gia Lai), đến 13 giờ ngày 17/6, sức khỏe của 19 học sinh Trường Trung học Phổ thông Chi Lăng nhập viện ngày 16/6 đã cơ bản ổn định, chỉ còn 3 trường hợp có triệu chứng sốt cao 39 độ C.

Kết quả xét nghiệm ban đầu đã xác định được các trường hợp này bị nhiễm khuẩn E.coli. Bệnh viện đã và đang áp dụng phác đồ điều trị của Bộ Y tế cho các trường hợp trên.

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai khuyến cáo các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh còn lại của Trường Trung học phổ thông Chi Lăng cần theo dõi tình hình sức khỏe; khi có các triệu chứng nôn ói, sốt, đi ngoài cần đến trung tâm y tế gần nhất để thăm khám và điều trị.