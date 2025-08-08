Trong lúc chờ ly hôn chồng Tây, Lan Phương đưa 2 con vào TP.HCM làm một việc ý nghĩa

Chia sẻ với VietNamNet , Lan Phương nói đang đưa 2 con gái vào TPHCM chơi cho khuây khoả, dự định ở 4 ngày rồi trở thành 1 tuần và giờ vẫn chưa mua vé máy bay về Hà Nội.

Theo thông tin VietNamNet , cách đây không lâu diễn viên Lan Phương bất ngờ tuyên bố ly hôn chồng Tây sau 7 năm bên nhau và cho biết đã làm thủ tục ly hôn đơn phương từ tháng 5. Dù không ít lần bày tỏ sự mệt mỏi và thất vọng trên trang cá nhân về hôn nhân của mình nhưng nữ diễn viên Thương ngày nắng về vẫn truyền đi những hình ảnh tích cực mỗi khi được ở bên các con.

Nữ diễn viên chia sẻ, ở đây 3 mẹ con thực sự thấy cách biệt với mọi thứ, hầu như không nghĩ, không xem điện thoại, không lo lắng hay căng thẳng với bất cứ thứ gì, từ quay phim, kinh doanh, nhân sự, kế hoạch đến dùng mạng xã hội…

"Biết ơn vì vẫn có TPHCM là nhà. Căn hộ nhỏ xinh vẫn ở đó, vẫn hàng ban công màu vàng trên nền tường xám, vẫn khuôn viên xanh mát, xinh đẹp, yên tĩnh, cách biệt với thế giới bên ngoài. Phương đã dành nhiều thời gian sống ở đó nhất so với tất cả các thành phố khác'' - Lan Phương nói.

2 con gái của Lan Phương là Lina và Mia. Ảnh: VietNamNet.

3 mẹ con dự định ở 4 ngày rồi trở thành 1 tuần và giờ vẫn chưa mua vé máy bay về Hà Nội. Ảnh: VietNamNet.

"Không có gì cả, chỉ có mình và 2 con. Công việc hàng ngày chỉ là nghĩ xem hôm nay sẽ đưa con đi đâu chơi, đi ăn gì mà vẫn đúng giờ ngủ trưa, ngủ tối của các con mà thôi. Không ai can thiệp, không ai ý kiến, chỉ có kế hoạch mình và các con cùng tạo nên.

Hai em bé bên cạnh tất nhiên có lúc bù đầu bế ẵm, dỗ dành bé này, trả lời câu hỏi của bé kia, có lúc cũng mất kiên nhẫn và phải nghiêm khắc một chút, còn lại là niềm hạnh phúc bình yên vô bờ mà lâu rồi Phương mới thực sự cảm nhận được. Khi bình yên và dành toàn bộ thời gian cho con theo cách của mình, tiếng cười của Lina, tiếng nói ê a của Mia trở thành những âm thanh đẹp nhất của cuộc sống", Lan Phương chia sẻ.

Như trước đó VNExpress đưa tin, tối 24/7, cô cho biết đưa ra quyết định từ cuối tháng 6. "Tôi đã suy nghĩ rất lâu để xem điều gì tốt nhất cho bản thân và hai con. Hiện tại, tôi chưa thể chia sẻ sâu hơn vì đang trải qua giai đoạn khó khăn", Lan Phương nói.

Lan Phương thông báo ly thân và đang làm thủ tục ly hôn chồng Tây sau nhiều năm gắn bó. Ảnh: VNExpress.

Cô sống ở Hà Nội cùng hai con gái Lina, bảy tuổi và Mia, một tuổi. Người đẹp đang đóng một phim truyền hình mới, kinh doanh quán cà phê. Khi Lan Phương sinh con gái thứ hai năm ngoái, cô tự xoay xở chăm con, do chồng chuyển vào Đà Nẵng công tác. Diễn viên từng cho biết cô tủi thân vì một mình gánh vác nhiều việc.

Trên trang cá nhân, trong thông báo ly thân, cô viết: "Có những vết thương nhìn thấy được - sẽ có người đến giúp băng bó. Nhưng có những vết thương nằm sâu bên trong, kéo dài nhiều năm, âm thầm chịu đựng - chẳng ai thấy được ngoài chính mình. Nên thật khó để chia sẻ hay nhận được sự giúp đỡ phù hợp. Nhưng tôi vẫn ở đây, cố gắng mỗi ngày, vì chính mình, vì các con".

Cả 2 đăng ký kết hôn năm 2018 nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Ảnh: VietNamNet.

Nghệ sĩ đăng ký kết hôn năm 2018, sau hơn một năm tìm hiểu. Anh cầu hôn cô khi cả hai đang lái xe từ vùng quê xứ Wales về lại nhà anh ở thành phố Sheffield, Anh, dịp Giáng sinh 2017. Những năm bên nhau, chồng hỗ trợ Lan Phương kinh doanh nhà hàng. Anh làm trong lĩnh vực nghỉ dưỡng - khách sạn.

Lan Phương, 42 tuổi, sinh ở Hà Nội, chuyển vào TP HCM cùng gia đình khi học cấp ba. Cô tốt nghiệp Đại học ngoại thương cơ sở 2 và Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, TP HCM. Diễn viên nổi tiếng qua các phim truyền hình và phim điện ảnh.