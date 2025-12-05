Nhật Kim Anh bất ngờ tuyên bố 'cắt tóc ngắn' nếu như khán giả không còn yêu thương mình

Nhật Kim Anh mới đây tiếp tục đăng tải clip mới trên trang cá nhân, lên tiếng về tin đồn bị bắt gây hoang mang những ngày qua.

Nhật Kim Anh là cái tên quen thuộc với khán giả Việt. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm 2000 với vai trò là một ca sĩ. Sau đó, Nhật Kim Anh rẽ hướng sang diễn xuất và gây ấn tượng qua các bộ phim như Long thành cầm giả ca, Tiếng sét trong mưa, Vua bánh mì... Bên cạnh chuyện hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh cũng lấn sân kinh doanh. Mới đây, Nhật Kim Anh đã có buổi livestream trò chuyện với cư dân mạng. Trước đông đảo netizen, nữ diễn viên sinh năm 1985 đã có chia sẻ thẳng thắn về chuyện làm nghề. Nhật Kim Anh thừa nhận hiện tại không còn quá nổi tiếng mà chỉ muốn cống hiến cho khán giả. Cô còn cho biết sẽ cắt tóc nếu như khán giả không còn quan tâm.

Cô viết: "Các cô chú anh chị nào yêu thương Kim Anh thì cứ vào coi chứ đừng có nói những lời cay nghiệt giúp em nhé. Cũng chẳng muốn níu kéo hào quang. Thật ra từ xưa tới giờ Kim Anh cũng làm gì có hào quang đâu mà níu kéo. Tức là mình cũng được khán giả yêu thương biết đến mình một chút thôi, cũng không phải nổi tiếng quá. Kim Anh bây giờ cũng còn gì đâu mà cần quá nổi tiếng. Tôi chỉ nhận những bộ phim để cống hiến cho khán giả thôi vì giờ cũng chững rồi. Lúc nào mà khán giả không còn thương Kim Anh nữa thì sẽ cắt tóc ngắn luôn". Nhật Kim Anh cầu cứu khán giả sau khi bị nhiều tài khoản tung tin bịa đặt Bên cạnh đó, nữ diễn viên mặc đồ đi chùa, cầu cứu khán giả vì các clip bịa đặt, vu khống cô đạt rất nhiều lượt xem. Trong khi những clip đính chính sự thật thì lại ít người quan tâm.

"Người ta đăng clip bôi nhọ, vu khống, bịa đặt thì lên tới 20 triệu view, rất nhiều người coi. Trong khi tôi đăng clip đính chính thì chỉ có 900 like. Cứu tôi với, khổ thân tôi quá", cô trải lòng. Diễn viên Tiếng sét trong mưa chia sẻ thêm: "Mọi người nếu theo dõi sẽ thấy chính những trang từng bôi nhọ, vu khống tôi thì bây giờ lại dùng 'chiêu' mới là lên xin lỗi, đính chính. Nhưng họ đính chính thì chẳng có ai coi cả. Trong khi lúc tung tin bịa đặt, giật gân thì rất nhiều người coi. Tôi rất mong quý vị khán giả hãy chọn lọc thông tin, theo dõi những trang báo chính thống để tiếp nhận thông tin chính xác". Hồi đầu năm 2025, Nhật Kim Anh bất ngờ chia sẻ thông tin sinh con. Công chúa nhỏ của Nhật Kim Anh chào đời bằng phương pháp sinh mổ Nhật Kim Anh sinh năm 1985 tại Thanh Hóa. Cô bắt đầu sự nghiệp từ những năm 2000 với vai trò ca sĩ. Sau đó, người đẹp rẽ hướng diễn xuất, tham gia nhiều dự án phim gây tiếng vang như Long thành cầm giả ca, Tiếng sét trong mưa, Vua bánh mì... Ngoài con đường nghệ thuật, Nhật Kim Anh cũng lấn sân kinh doanh. Cách đây khoảng 1 tháng, cô trở lại đường đua âm nhạc với MV mang tên Cát bụi dần tan trôi. Tuy nhiên, hiệu ứng MV khá ảm đạm, chỉ đạt hơn 60.000 lượt xem tính tới 5/12. Chất lượng sản phẩm, đặc biệt phần âm nhạc cũng vướng tranh cãi. Trong một livestream mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ cô mong khán giả đón nhận sản phẩm với tâm thế cởi mở. Thời điểm hiện tại, Nhật Kim Anh làm MV không phải để tìm kiếm danh tiếng, mà đơn thuần là nhớ công việc ca hát nên muốn ra sản phẩm gửi tặng người hâm mộ.

Động thái bất ngờ từ Lâm Vỹ Dạ trước loạt clip tranh cãi của chồng với nữ diễn viên trẻ Khoảng thời gian vừa qua, đoạn clip của chồng Lâm Vỹ Dạ với một nữ diễn viên trẻ tham gia cùng dự án phim đang được lan truyền trên mạng xã hội, khiến công chúng không khỏi xôn xao bàn tán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhat-kim-anh-bat-ngo-tuyen-bo-cat-toc-ngan-neu-nhu-khan-gia-khong-con-yeu-thuong-minh-748017.html