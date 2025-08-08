Kinh hoàng cảnh tượng ô tô đang chạy trên đường bị sét đánh 3 lần liên tiếp, kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/8, gần Khu vực Dịch vụ Thiết Sơn ở Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc, thời tiết đối lưu nghiêm trọng đã xảy ra với mưa xối xả và sấm sét dữ dội. Hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc SUV đang lái xe chậm rãi trên đường thì bất ngờ bị sét đánh 3 lần liên tiếp, rất may tài xế không bị thương.
Video 1 giờ 47 phút trước

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

