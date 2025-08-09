Kiểm tra nhà kho, nhân viên ngân hàng phát hiện đồng nghiệp tử vong bất thường

Đời sống 09/08/2025 05:00

Chiều 8/8, lãnh đạo phường Thành Vinh (Nghệ An) xác nhận, nhân viên một chi nhánh ngân hàng phát hiện anh N.T.C (SN 1987) tử vong trong nhà vệ sinh bỏ trống ở tầng 3.

Theo thông tin từ VietNamNet, đến hơn 16 giờ ngày 8/8, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong tòa nhà một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào đầu giờ chiều cùng ngày, một số nhân viên làm việc tại tòa nhà ngân hàng bất ngờ phát hiện một người đàn ông tử vong trên tầng 3 của tòa nhà.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh N.T.C. (37 tuổi), quê xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Kiểm tra nhà kho, nhân viên ngân hàng phát hiện đồng nghiệp tử vong bất thường - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, anh C. vừa chuyển đến làm việc tại ngân hàng này một thời gian ngắn. 

Do sự việc xảy ra tại khu vực đông dân cư nên thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đến xem.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, tiết lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ

Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, tiết lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ

Ngày 8/8, người thân xác nhận, thiếu niên Đặng Minh L. đã trở về nhà an toàn sau nhiều ngày rời khỏi nhà và mất liên lạc.

