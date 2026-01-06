Một người tử vong, 2 người bị thương sau tiếng nổ lớn, hiện trường vụ việc gây ám ảnh

Đời sống 06/01/2026 05:15

1 người tử vong, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu trong vụ cháy ở xã Phúc Thọ. Cơ quan chức năng ghi nhận nhiều xác pháo tại hiện trường.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tối 5/1, Công an TP Hà Nội có thông tin liên quan đến vụ cháy nhà dân ở xã Phúc Thọ.

Theo đó, vào thời điểm 16h13 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 25 và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 26, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an xã Phúc Thọ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 nam thanh niên (SN 2007) đã tử vong và đưa 2 người bị thương đi cấp cứu.

Một người tử vong, 2 người bị thương sau tiếng nổ lớn, hiện trường vụ việc gây ám ảnh - Ảnh 1
Hiện trường vụ nổ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, đến 16h35 cùng ngày, lực lượng đã hoàn tất công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận nhiều xác pháo.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để giải quyết theo quy định pháp luật.

Chủ quán bar ở Nha Trang lên tiếng vụ nhân viên cầm xẻng đòi đánh du khách

Chủ quán bar ở Nha Trang lên tiếng vụ nhân viên cầm xẻng đòi đánh du khách

Chiều 4/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã chỉ đạo Công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh du khách nước ngoài bị nhóm người dọa đánh tại khu vực bãi biển.

