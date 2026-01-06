Ngày 6/1, Y Liat bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt giữ về hành vi Giết người.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 6/1, Y Liat bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt giữ về hành vi Giết người. Tại cơ quan điều tra, Y Liat thừa nhận tối 4/1, thấy em vợ là Y Biung Niê (40 tuổi) uống rượu say, chạy xe máy qua buôn, lớn tiếng chửi bới nên khuyên "say rồi về nhà đi".

Theo lời khai, Y Biung bất ngờ lấy dao rựa mang theo, chém một nhát trúng đầu Y Liat rồi tiếp tục truy đuổi anh rể ra khu vực bờ hồ. Hai bên giằng co, Y Liat tước được hung khí và sát hại em vợ.

Xác định nạn nhân đã tử vong, Y Liat kéo thi thể xuống hồ nước gần đó, dùng gốc cây và đá hộc đè lên nhằm che giấu. Sau đó, nghi phạm lấy dao rựa của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Khoảng 30 phút sau, vợ nạn nhân đi ngang qua, thấy xe máy của chồng để gần bờ hồ nhưng không có người nên hô hoán người thân tìm kiếm. Thi thể nạn nhân được phát hiện dưới hồ nước.

Sáng hôm sau, Y Liat bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một cánh đồng trong buôn.

Y Liat Enuôl tại cơ quan công an - Ảnh: VNexpress

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 21h ngày 4/1, Công an xã Ea Na nhận được tin báo của người dân về việc ông Y.B.N. (41 tuổi, ngụ buôn M’blớt, xã Ea Na) được phát hiện tử vong dưới ao nước.

Qua rà soát, lực lượng chức năng nghi vấn ông Y.L.E. (41 tuổi, anh rể của nạn nhân) có liên quan đến vụ việc nên tổ chức truy tìm. Đến trưa 5/1, Công an xã Ea Na đã bắt giữ ông Y.L.E. khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực cánh đồng thuộc xã Ea Na.

