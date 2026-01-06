Ngày 5/1, Khánh bị Công an xã Krông Pắc bắt tạm giam 2 tháng về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Krông Pắc ngày 5/1 xác nhận đơn vị đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Phạm Ngọc Khánh (26 tuổi). Đối tượng bị điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" trong thời hạn 2 tháng.

Theo thông tin ban đầu, Khánh gọi taxi do tài xế Trương Ngọc T. (SN 1999) điều khiển vào khoảng 15h ngày 1/1. Đối tượng thuê xe để chở vợ và con nhỏ về nhà tại xã Tân Tiến.

Xe di chuyển đến khu vực buôn Kmrơng thì xảy ra tranh cãi giữa hành khách và tài xế. Khánh yêu cầu lái xe đi chậm lại do đường xấu khiến con nhỏ bị nôn ói.

Mâu thuẫn leo thang khiến Khánh dùng đũa mang theo người đâm liên tục vào mặt và đầu tài xế. Nạn nhân bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn cố mở cửa xe thoát thân.

Phạm Ngọc Khánh đã leo lên ghế lái để dừng phương tiện khi anh T. bỏ chạy. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và bắt giữ đối tượng sau đó.

Phạm Ngọc Khánh tại cơ quan công an - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, tại cơ quan điều tra, Khánh thừa nhận hành vi của mình là sai, có nguy cơ khiến tài xế đạp ga tông người đi đường hoặc lao xuống vực.

"Chỉ vì một phút nông nổi mà em đã vướng vào vòng lao lý, để vợ và con nhỏ ở nhà khổ sở. Bây giờ em rất hối hận", Khánh nói.

