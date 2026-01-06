Thót tim khoảnh khắc máy bay bất ngờ lao thẳng xuống sông và vỡ thành từng mảnh khiến 2 người bị thương

Các nhân chứng trên sông Rio Negro, gần làng Paricatuba, ở Brazil, đã chứng kiến chiếc máy bay lao xuống nước. Phi công và hành khách trên máy bay đều bị thương khắp cơ thể sau vụ tai nạn kinh hoàng hôm 4/1.

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

