Thót tim khoảnh khắc máy bay bất ngờ lao thẳng xuống sông và vỡ thành từng mảnh khiến 2 người bị thương

Các nhân chứng trên sông Rio Negro, gần làng Paricatuba, ở Brazil, đã chứng kiến chiếc máy bay lao xuống nước. Phi công và hành khách trên máy bay đều bị thương khắp cơ thể sau vụ tai nạn kinh hoàng hôm 4/1.
Video 1 giờ 47 phút trước

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

