Thót tim khoảnh khắc xe ô tô mất lái lao qua tường rào rồi rơi vào sân nhà dân như phim hành động

Vụ việc xảy ra vào 3h51 chiều ngày 1/1 và đã được camera giám sát lắp đặt tại ngôi nhà ghi lại. Một chiếc xe ô tô WagonR đang di chuyển được cho là đã mất kiểm soát sau khi một lốp xe bị nổ và đâm vào tường nhà dân ở Marakada, Karnataka, Ấn Độ.
Video 2 giờ 2 phút trước

Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý