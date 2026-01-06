Thót tim khoảnh khắc xe ô tô mất lái lao qua tường rào rồi rơi vào sân nhà dân như phim hành động

Vụ việc xảy ra vào 3h51 chiều ngày 1/1 và đã được camera giám sát lắp đặt tại ngôi nhà ghi lại. Một chiếc xe ô tô WagonR đang di chuyển được cho là đã mất kiểm soát sau khi một lốp xe bị nổ và đâm vào tường nhà dân ở Marakada, Karnataka, Ấn Độ.

Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

