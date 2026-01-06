Không ngờ loại quả sần sùi giá rẻ bèo ở chợ Việt lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 06/01/2026 05:30

Đậu rồng là một loại rau dân dã nhưng lại sở hữu nhiều giá trị dinh dưỡng bất ngờ. Không chỉ giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, đậu rồng còn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết và tăng cường miễn dịch.

Đậu rồng còn có nhiều tên gọi khác là đậu vuông, đậu khế, đậu Manila, đậu Goa,... là một giống cây thuộc họ đậu. Ở Việt Nam đậu rồng được trồng nhiều ở Hải Phòng, Hà Nội và cả các tỉnh phía Nam. Người dân thường dùng đậu rồng như một món ăn quen thuộc hàng ngày vì tính bổ dưỡng và thơm ngon của loại rau này.

Không ngờ loại quả sần sùi giá rẻ bèo ở chợ Việt lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đậu rồng thuộc nhóm thực vật thân thảo leo, có thể đạt chiều dài vươn tới 3m, rễ của cây là dạng củ phình to. Cây có lá hình tam giác, từ các kẽ lá mọc ra thành từng chùm hoa, mỗi chùm là 3 - 5 bông sắc trắng hoặc tím. Quả của cây đậu rộng hình dọc, trung bình dài khoảng 10cm, màu vàng xanh chứa rất nhiều hạt bên trong với đủ màu sắc khác nhau.

Công dụng của đậu rồng đối với sức khỏe

Đậu rồng được đánh giá cao và khuyến khích để thêm vào thực đơn hàng ngày vì những lợi ích và tác dụng tốt cho sức khỏe mà nó mang lại.

Tăng cường miễn dịch: Đậu rồng chứa vitamin C, A, B có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh cảm cúm, cảm lạnh và nhiễm trùng.

Hỗ trợ giảm cân: Đậu rồng là thực phẩm có chỉ số calo rất thấp và chất xơ cao, giúp cảm giác no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Đó là lý do tại sao nó được coi là một phần của thực đơn giảm cân.

Không ngờ loại quả sần sùi giá rẻ bèo ở chợ Việt lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm chậm quá trình lão hóa: Đậu rồng chứa các chất chống oxy hóa và các loại vitamin A, B, C, giúp bảo vệ tế bào trước sự tấn công của gốc tự do. Ngoài ra, nó còn giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, làm chậm quá trình lão hóa.

Ngừa táo bón: Chất xơ trong đậu rồng giúp cải thiện tình trạng táo bón. Thêm đậu rồng vào thực đơn hàng ngày có thể phòng tránh bệnh trĩ liên quan đến táo bón.

Những ai không nên ăn đậu rồng?

Mặc dù đậu rồng là thực phẩm giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Một số đối tượng nên hạn chế hoặc tránh ăn đậu rồng bao gồm:

Không ngờ loại quả sần sùi giá rẻ bèo ở chợ Việt lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người thường xuyên bị đầy hơi, khó tiêu: Hàm lượng chất xơ cao trong đậu rồng có thể gây đầy hơi và khó tiêu, đặc biệt ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Người có tiền sử bị sỏi thận: Đậu rồng chứa hàm lượng oxalat cao, một hợp chất có thể hình thành sỏi thận. Do đó, những người có nguy cơ hoặc đang mắc sỏi thận nên hạn chế tiêu thụ thực phẩm này để tránh tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Quả đậu rồng không chỉ là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe. Từ việc hỗ trợ giảm cân, kiểm soát đường huyết, tăng cường hệ miễn dịch cho đến cải thiện sức khỏe xương khớp và làn da.

5 công dụng tuyệt vời của đậu rồng đối với sức khỏe, nhưng ăn nhiều có tốt không?

5 công dụng tuyệt vời của đậu rồng đối với sức khỏe, nhưng ăn nhiều có tốt không?

Đậu rồng có chứa nhiều dưỡng chất, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực chữa bệnh và nấu ăn, ăn nhiều đậu rồng giúp chữa chứng suy nhược, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, xương khớp, chống lão hóa da,…

