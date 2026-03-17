Chồng bỗng dưng tặng vợ bộ đồ ngủ "mặc như không", tôi chưa kịp vui mừng đã ngã quỵ khi biết danh tính người tư vấn

Tâm sự gia đình 17/03/2026 23:12

Bỗng một hôm chồng tôi mang vào phòng ngủ một gói đồ mới đặt mua đưa cho tôi. Tôi bất ngờ mở ra xem thì thấy mấy bộ đồ ngủ gợi cảm đủ màu sắc, kiểu dáng nóng bỏng.

Tôi và chồng lấy nhau đã 6 năm, có hai con chung ngoan ngoãn. Cuộc sống gia đình tương đối đủ đầy. Tôi và chồng có mở kinh doanh riêng, ban đầu còn khó khăn nhưng giờ cũng đã ổn định hơn. Tôi phụ trách buôn bán trong tiệm, còn chồng thì nhận giao hàng, phụ giúp nhân viên sắp xếp hàng hóa.

Đã chung sống với nhau nhiều năm, còn có hai con rồi nên chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng không còn mặn mà như trước. Lại thêm chúng tôi vừa mở kinh doanh nhiều việc phải làm, bận rộn mỗi ngày đến tận khuya thì người đã rã rời. Tôi còn phải về nhà lo cơm nước, chăm con cái nên càng không thoải mái như trước mà chiều chồng.

Thời gian gần đây, tần suất tôi và chồng gần gũi ngày càng thưa thớt. Tôi định bụng cố gắng thêm vài tháng để kinh doanh khá khẩm hơn thì sẽ dành riêng thời gian bù đắp cho chồng.

Bỗng một hôm chồng tôi mang vào phòng ngủ một gói đồ mới đặt mua đưa cho tôi. Tôi bất ngờ mở ra xem thì thấy mấy bộ đồ ngủ gợi cảm đủ màu sắc, kiểu dáng nóng bỏng. Tôi khó hiểu nhìn chồng thì anh nói người quen bán, thấy vừa mắt nên anh đặt thử. Hôm sau tôi mặc thử một bộ, mặc áo khoác che bên ngoài, thầm nghĩ sẽ có một đêm cuồng nhiệt với chồng. Nào ngờ khi tôi ôm lấy chồng thì anh lại nói hôm nay mình mệt. Tôi tức anh ách, không thèm nhìn chồng nữa.

Chồng bỗng dưng tặng vợ bộ đồ ngủ 'mặc như không', tôi chưa kịp vui mừng đã ngã quỵ khi biết danh tính người tư vấn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến mấy hôm sau, tình cờ mượn điện thoại của chồng nhắn tin Facebook cho bên giao hàng, tôi bất ngờ thấy tin nhắn của chồng với một shop bán đồ ngủ gợi cảm. Tôi bấm vào đọc thì choáng váng chết sững. Hóa ra người quen bán đồ ngủ mà chồng nói là người yêu cũ của anh. Cô ta tư vấn cho chồng tôi mua đồ ngủ nào để hâm nóng tình cảm, còn nói "đảm bảo anh vừa nhìn là không thể nhịn được". Cô ta dùng những từ ngữ rất dung tục, không chỉ vậy, chồng tôi còn tung hứng theo người yêu cũ. Một đoạn trò chuyện mua bán hàng mà tôi chỉ thấy toàn mùi dụ dỗ, mờ ám.

Tức giận quá, tôi gọi chồng vào nói chuyện rõ ràng. Chồng tôi nói chỉ là đùa giỡn với cô ta, hoàn toàn không có ý gì. Tôi hỏi đùa giỡn kiểu gì mà nghe gợi tình như vậy, có phải anh chán vợ rồi nên muốn nối lại tình xưa hay không? Chồng tôi thấy tôi ngày một nổi giận thì mềm mỏng năn nỉ. Anh nói vì gần đây tôi từ chối gần gũi nên anh có chút khó chịu trong người, nhưng chắc chắn không làm gì có lỗi với tôi.

Nhưng tôi thật sự nghi ngờ chồng có gì với người cũ, tôi phải làm sao đây?

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Chồng tôi sau mấy năm ra ngoài làm ăn, giao tiếp rộng rãi đã dần thay đổi lúc nào mà tôi không hay. Anh nói rằng không chịu nổi khi thấy vợ chỉ biết nấu nướng, ngày một xấu xí già nua.

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