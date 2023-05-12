Những người nào kỵ đậu rồng? Đậu rồng có tác dụng gì?

Đậu rồng là loại quả quen thuộc và lành tính. Tuy nhiên, loại thực phẩm này vẫn hạn chế với một số người.

Thực tế đậu rồng là một loại đậu quả khá lành tính, tất cả các bộ phận của đậu rồng đều có thể sử dụng làm thực phẩm được. Đồng thời tính đến hiện tại thì chưa ghi nhận đậu rồng kị với loại thực phẩm nào. Người bị gout Người bị Gout không nên ăn đậu rồng - Ảnh minh họa: Internet Trong đậu rồng có chứa một lượng lớn purin – loại hợp chất sẽ chuyển hóa thành axit uric sau khi được cơ thể hấp thụ. Các bệnh nhân gout thường bị tăng axit uric trong máu. Điều này cho thấy, purin là một trong những yếu tố góp phần vào sự phát triển của bệnh gout. Chính vì vậy, việc ăn quá nhiều đậu rồng có thể khiến tình trạng bệnh gout trở nên nghiêm trọng hơn.

Người có tiền sử dị ứng với cây họ đậu Nhiều người thắc mắc đỗ khế kỵ với gì? Liệu những người có tiền sử dị ứng với các loại cây họ đậu thì có bị dị ứng với đậu rồng không? Câu trả lời là có. Dấu hiệu dị ứng có thể từ nhẹ (phát ban, ngứa ngáy) đến nghiêm trọng hơn (sưng họng, khó thở, đau bụng, buồn nôn). Nếu người có tiền sử dị ứng với họ Đậu thì đậu rồng cũng không hề ngoại lệ nhé! Người bị sỏi đường tiết niệu Ảnh minh họa: Internet Đối với những người bị sỏi đường tiết niệu do oxalate, việc ăn nhiều các món ăn chế biến từ đậu rồng có thể đẩy nhanh quá trình gây ra sỏi, sẽ gây ra sỏi nhanh phát triển hơn.

Người thiếu hụt men G6PD trong cơ thể Ảnh minh họa: Internet Thiếu men G6PD được xác định là bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể X, trẻ bị bệnh này do nhận gen lặn bất thường trên nhiễm sắc thể giới tính từ bố và mẹ. Sự thiếu hụt men G6PD được các bác sĩ xác định do đột biến gen G6DP tại điểm Xq28, tại đây có hơn 140 loại đột biến dẫn đến sự thiếu hụt men G6PD. Các thay đổi cấu trúc này phá vỡ cấu trúc bình thường của men, làm giảm số lượng các men này trong tế bào và gây ra rối loạn chuyển hóa cơ thể. Những người thiếu hụt men G6PD trong cơ thể nên hạn chế sử dụng các thực phẩm có chứa tác nhân oxy hóa như đậu rồng.

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