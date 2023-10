LỢI ÍCH THẦN KÌ CỦA MƯỚP HƯƠNG ĐỐI VỚI CƠ THỂ

Mướp hương thuộc họ bầu bí, được trồng phổ biến ở Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh và Việt Nam. Quả mướp thu hoạch khi còn non để dùng làm thực phẩm. Ngoài ra, mướp hương còn có những công dụng thần kì hỗ trợ sức khỏe và là mẹo điều trị một số bệnh trong dân gian. Khi chín già, quả chỉ còn xơ và hạt. Xơ mướp được xử lý để dùng làm bông tắm, miếng rửa bát, lau chùi bếp hoặc nhà tắm.

Hỗ trợ và ngăn ngừa bệnh

Làm đẹp da

Mướp hương là thực phẩm giàu vitamin C với hàm lượng 12mg vitamin C trong 100g. Vitamin C có thể làm giảm tình trạng khô da, giảm nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa.