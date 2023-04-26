LỢI ÍCH THẦN KÌ CỦA MƯỚP HƯƠNG ĐỐI VỚI CƠ THỂ

Dinh dưỡng 26/04/2023 08:17

Mướp hương là loại quả thân thuộc với người Việt trong bữa cơm. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ được công dụng của loại quả thần kì này.

Mướp hương thuộc họ bầu bí, được trồng phổ biến ở Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh và Việt Nam. Quả mướp thu hoạch khi còn non để dùng làm thực phẩm. Ngoài ra, mướp hương còn có những công dụng thần kì hỗ trợ sức khỏe và là mẹo điều trị một số bệnh trong dân gian. Khi chín già, quả chỉ còn xơ và hạt. Xơ mướp được xử lý để dùng làm bông tắm, miếng rửa bát, lau chùi bếp hoặc nhà tắm.

LỢI ÍCH THẦN KÌ CỦA MƯỚP HƯƠNG ĐỐI VỚI CƠ THỂ - Ảnh 1
Mướp hương với hàng loạt công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ và ngăn ngừa bệnh

Làm đẹp da

LỢI ÍCH THẦN KÌ CỦA MƯỚP HƯƠNG ĐỐI VỚI CƠ THỂ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mướp hương là thực phẩm giàu vitamin C với hàm lượng 12mg vitamin C trong 100g. Vitamin C có thể làm giảm tình trạng khô da, giảm nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa.

Ngoài cách chế biến thành món ăn, mướp hương còn được dùng làm mặt nạ dưỡng da. Mặt nạ từ mướp hương có khả năng trị nám, trị tàn nhang, dưỡng ẩm, làm trắng và căng mịn da.

Hỗ trợ điều trị tăng huyết áp

Mướp tươi 300g, táo ta 200g, chanh 50g, đường phèn lượng vừa đủ. Mướp và táo gọt vỏ, rửa sạch, thái vụn, ép lấy nước, hòa với nước chanh và đường phèn, dùng làm nước giải khát trong ngày. Mỗi liệu trình 10 ngày.

Giảm viêm khớp

Mướp cung cấp các chất chống viêm, giúp làm dịu cơn đau liên quan đến viêm khớp.

 

Hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu

Thiếu máu là tình trạng giảm lượng huyết sắc tố và số lượng hồng cầu trong máu. Những bệnh nhân thiếu máu thường gặp các triệu chứng như đau nhức, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt.

Mướp chứa nhiều vitamin B6, là chất chịu trách nhiệm sản xuất hemoglobin trong máu.

Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ vitamin B6 sẽ làm giảm các triệu chứng thiếu máu và ngăn ngừa tình trạng này xảy ra.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Tìm hiểu mướp hương kỵ với gì giúp bạn biết cách chế biến để phát huy hết giá trị dinh dưỡng từ nguyên liệu này.

Theo nghiên cứu, mướp là một trong số những thực phẩm có công dụng ngăn ngừa tiểu đường. Mangan trong mướp có thể thúc đẩy bài tiết insulin, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Ngăn ngừa các bệnh về mắt

LỢI ÍCH THẦN KÌ CỦA MƯỚP HƯƠNG ĐỐI VỚI CƠ THỂ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin A là chất có khả năng ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng dẫn, bảo vệ mắt. Nghiên cứu của Viện Mắt Quốc gia cho thấy những người bổ sung vitamin C, vitamin A, đồng, vitamin E và kẽm thì khả năng thoái hóa điểm vàng giảm 25% trong sáu năm.

Quả mướp chứa nhiều vitamin A, là thực phẩm tốt cho mắt mà bạn không nên bỏ qua.

Một số mẹo dân gian hiệu quả

Thông sữa, lợi sữa

Dùng 1 quả mướp tươi, 10g muối ăn, nấu sôi với 1 lít nước, cho sản phụ uống đến khi sữa ra nhiều. Có thể nấu mướp với chân giò lợn để ăn với cơm hàng ngày. Ăn liền 5 ngày.

Giải nhiệt ngày hè

Mướp: 500g rửa sạch, cắt nhỏ, ép lấy nước (dùng máy ép là tốt nhất) rồi hòa với đường trắng, dùng làm nước giải khát trong ngày. Công dụng: thanh nhiệt hóa đàm, tiêu viêm, chỉ khát.

Chữa viêm họng

LỢI ÍCH THẦN KÌ CỦA MƯỚP HƯƠNG ĐỐI VỚI CƠ THỂ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Lá mướp hương rửa sạch, giã nhỏ với ít muối, thêm nước, gạn uống làm một lần.

Chữa ho, hen kéo dài

Lá mướp hương 15g nấu nước uống hoặc chế biến dưới dạng cao lỏng 1/1, mỗi lần uống 0,5ml.

Chữa sốt cao, đau đầu

Hoa mướp 20g, hạt đậu xanh 100g. Đậu xanh để cả vỏ, ninh nhừ rồi lấy khoảng 400ml nước cốt. Vớt xác đậu xanh ra, cho hoa mướp đã thái nhỏ vào, đun sôi trong 5 – 10 phút. Để nguội. Chắt lấy nước uống làm 2 – 3 lần trong ngày.

Trị nổi mề đay

LỢI ÍCH THẦN KÌ CỦA MƯỚP HƯƠNG ĐỐI VỚI CƠ THỂ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Lá mướp tươi 1 nắm, nghiền nát thành nước, thêm vào một chút băng phiến, bôi lên vết lở, nổi.

Trị mồ hôi chân quá nhiều

LỢI ÍCH THẦN KÌ CỦA MƯỚP HƯƠNG ĐỐI VỚI CƠ THỂ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Lấy mướp già đốt thành tro, tản rắc ở trong giày, chân trần không tất đi vào giày liên tục 15 ngày.

CHÚ Ý: Những người tỳ vị hư yếu hay đau bụng, đại tiện lỏng nát không nên dùng.

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