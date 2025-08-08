Sáng sớm ngày 8/8, trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người đàn ông đi xe máy phân khối lớn tử vong tại chỗ.

Theo thông tin báo Dân Trí, khoảng 4h30 ngày 8/8, tại khu vực cầu Nhật Tân (hướng nội thành đi sân bay Nội Bài) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô và xe máy. Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Hà Nội) cùng các đơn vị chức năng cử cán bộ tới hiện trường bảo vệ, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân sự việc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí. Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến lái xe máy tử vong. Hai phương tiện hư hỏng. Qua xác định ban đầu, nạn nhân là một người nước ngoài, danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc chưa được nhà chức trách công bố. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều mảnh vỡ văng tung toé khắp mặt đường. Giao thông qua khu vực cầu Nhật Tân bị ùn ứ. Đội CSGT đường bộ số 15 đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Giao thông qua khu vực cầu Nhật Tân bị ùn ứ sau vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí. Trước đó, trên cầu Nhật Tân cũng từng xảy ra vụ tai nạn giữa ôtô và xe máy khiến một người bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Cụ thể theo thông tin báo Lao Động, khoảng 20h40 ngày 19/2 trên cầu Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội). Vào thời điểm trên, ôtô biển kiểm soát 29K-006.xx chạy theo hướng Võ Chí Công - đi sân bay Nội Bài, khi đến khu vực giữa cầu bất ngờ va chạm với 1 người đi xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) đi ngược chiều ở làn ngoài cùng bên trái. Va chạm đã khiến người điều khiển xe máy cùng phương tiện bị văng xa hàng chục mét. Ghi nhận tại hiện trường, giữa người điều khiển xe máy và xe máy bị biến dạng nằm ở khoảng cách xa nhau hơn 10m. Còn cách đó khoảng 20m, xe ôtô biển kiểm soát 29K-006.xx cũng bị gần như rời một bánh trước ghế lái, phần đầu xe ở góc này cũng bị vỡ biến dạng.

