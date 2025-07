Theo thông tin báo Người Lao Động , vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 29/7, trên quốc lộ 16 đoạn qua dốc Phà Bún, bản Phà Bún, xã Bắc Lý, tỉnh Nghệ An. Theo thông tin báo Người Lao Động, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 29/7, trên quốc lộ 16 đoạn qua dốc Phà Bún, bản Phà Bún, xã Bắc Lý, tỉnh Nghệ An.

Được biết, quốc lộ 16 là tuyến độc đạo đi qua nhiều địa phương miền Tây Nghệ An như các xã Mường Xén, Bắc Lý, Huồi Tụ, Mỹ Lý, Nhôn Mai, Tri Lễ. Những ngày vừa qua, các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai chịu thiệt hại rất lớn do mưa lũ gây ra nên hàng ngày có rất nhiều phương tiện vào cứu trợ người dân 2 xã miền núi khó khăn này.

Chia sẻ trên mạng xã hội vào chiều cùng ngày, một người trong nhóm đoàn cứu trợ viết: "Cảm ơn mọi người hỏi thăm ạ. May mắn bọn em chỉ bị chấn thương nhẹ. Không sao cả. Các anh em khác vẫn tiếp tục công việc cứu trợ cho bà con vùng lũ. Các xe hư hỏng đã có đội cứu trợ xe tình nguyện giúp đỡ từ Vinh lên hỗ trợ. Chân thành cảm ơn mọi người ạ".

Việc di chuyển trên tuyến đường này khá khó khăn đối với những người không quen đường, đã có một vụ xe cứu trợ bị lật. Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế khi đi trên cung đường có độ dốc lớn, nhiều khúc cua cần có kinh nghiệm lái xe, xử lý tình huống để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Theo thông tin VNExpress, do ảnh hưởng bão Wipha, Nghệ An mưa lớn từ ngày 22/7. Lũ từ thượng nguồn kết hợp nước xả từ các nhà máy thủy điện gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại hàng chục xã thuộc các huyện miền núi cũ như Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong, Anh Sơn.

Đến chiều 29/7, nhà chức trách ghi nhận 4 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn; còn 7 xã miền núi với hơn 5.000 hộ dân, hơn 24.000 người bị cô lập, trong đó có xã biên giới Nhôn Mai, thuộc huyện Tương Dương cũ, đang bị cô lập hoàn toàn. Thiệt hại ban đầu về kinh tế ước tính khoảng 3.450 tỷ đồng.

Những ngày qua, hàng trăm đoàn cứu trợ đã đến các xã chịu thiệt hại do mưa lũ ở miền Tây Nghệ An để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt và ủng hộ tiền mặt. Theo thống kê của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 50 tỷ đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, gồm tiền mặt và hàng hóa. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng tiếp nhận 2,3 tỷ đồng.