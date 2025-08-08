Tối ngày 7/8, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đang phối hợp với Công an phường Bình Dương và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng làm hai người tử vong tại phòng trọ trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 7/8, lãnh đạo phường Bình Dương xác nhận, có vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường. Liên quan vụ án mạng, có 2 vợ chồng tử vong, người con của cặp vợ chồng còn sống. Công an địa phương đang điều tra làm rõ.

Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: VietNamNet

Vụ án mạng xảy ra ở một nhà trọ tại phường Bình Dương, TPHCM (trước đây là phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một).

Vào chiều tối cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng la hét thất thanh trong phòng trọ. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông và người phụ nữ có nhiều vết thương. Một cô gái khoảng 20 tuổi là con của cặp vợ chồng cũng bị thương ở tay.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Cả 3 người được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cặp vợ chồng đã tử vong.



Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận được tin báo, Công an phường Bình Dương lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, xử lý vụ việc.

Theo người dân, hai người tử vong là vợ chồng, mới ly thân. Chiều nay, người đàn ông đến phòng trọ nơi hai vợ con đang ở. Tại đây, cặp vợ chồng tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong lúc mâu thuẫn, người đàn ông dùng dao chém vợ và làm con gái bị thương. Sau khi gây án, người chồng tự tử.

Người vợ tử vong được xác định là T.T.T.T (40 tuổi), còn chồng T.T.H (43 tuổi). Người con bị thương là T.T.B.N (20 tuổi, cùng quê An Giang).

Bé gái 7 tuổi tử vong tại hồ bơi tư nhân ở Đồng Nai Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Bù Đăng đang điều tra vụ bé gái chết đuối tại một hồ bơi tư nhân. Nạn nhân là cháu T.K.H., 7 tuổi, ngụ xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-an-chong-sat-hai-vo-va-con-gai-roi-tu-sat-trong-phong-tro-o-tphcm-739291.html