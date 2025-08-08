Quay đầu xe đột ngột, người đi xe đạp gây tai nạn kinh hoàng, khiến tất cả tài xế và hành khách văng xuống đường

Vụ việc xảy ra vào ngày 2/8, trên một con đường ở Gujarat, Ấn Độ. Hình ảnh ghi lại cho thấy người đi xe đạp bất ngờ quay đầu xe. Cùng lúc này, một chiếc xe ba bánh di chuyển theo hướng ngược lại lao tới. Cú va chạm xảy ra khiến cả người đàn ông và hành khách đều bị văng khỏi xe và ngã xuống đường, chiếc xe ba bánh bị lật úp.

