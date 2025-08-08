Thông tin MỚI về áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, diễn biến bất ngờ sau 48 giờ

Xã hội 08/08/2025 10:51

Sáng sớm nay (8/8), vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo xoáy thuận nhiệt đới này ít có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo thông tin VietNamNet, sáng nay (8/8), ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông.

Theo đó, đến 4h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h. Đến 4h sáng mai (9/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Bắc với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Thông tin MỚI về áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, diễn biến bất ngờ sau 48 giờ - Ảnh 1
Vị trí áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sáng 8/8. Ảnh: VietNamNet. 

24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển theo Tây Bắc, 5-10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Như vậy, sau khi mạnh lên từ vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nhanh chóng suy yếu chỉ sau 48 giờ, ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa giông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 1,5-3m.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo thông tin VNExpress, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng nay đã có công điện yêu cầu các tỉnh ven biển Quảng Ninh - Đăk Lăk theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, thông báo cho tàu thuyền về vùng nguy hiểm để vòng tránh và sẵn sàng phương tiện cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Thông tin MỚI về áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, diễn biến bất ngờ sau 48 giờ - Ảnh 2
Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới trong 48h tới. Ảnh: VNExpress. 

Nửa đầu năm 2025, thiên tai tại Việt Nam có xu hướng cực đoan hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, có hai cơn áp thấp, ba cơn bão trên Biển Đông; 7 đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Có hai đợt lũ lớn sớm và bất thường; 14 đợt lũ quét, sạt lở đất đá tại 18 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên. Đến ngày 24/7, thiên tai đã làm 114 người chết, thiệt hại kinh tế 553 tỷ đồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định từ nay đến tháng 10 là cao điểm mưa bão, dự kiến còn khoảng 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 2-3 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tháng 11-12 có thể thêm 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn đổ bộ.

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, ảnh hưởng tới các tỉnh thành nào ở nước ta?

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, ảnh hưởng tới các tỉnh thành nào ở nước ta?

Theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết, nếu kịch bản bão sau khi vào Biển Đông tiếp tục duy trì hướng di chuyển tây bắc, cơn bão này có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông áp thấp nhiệt đới tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Hưng Yên: 27 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Hưng Yên: 27 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Đời sống 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 8/8/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió', cuộc đời hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 8/8/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió', cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Thông tin MỚI về áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, diễn biến bất ngờ sau 48 giờ

Thông tin MỚI về áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, diễn biến bất ngờ sau 48 giờ

Xã hội 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/8/2025: Bứt phá mạnh mẽ, vàng SJC giữ mức kỷ lục, đắt hơn thế giới trên 16 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 8/8/2025: Bứt phá mạnh mẽ, vàng SJC giữ mức kỷ lục, đắt hơn thế giới trên 16 triệu

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ đúng ngày 9/8/2025, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ đúng ngày 9/8/2025, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Chính thức bước qua ngày 15/6 âm lịch, 3 con giáp được Cát Tinh chiếu mệnh, sự nghiệp tiến xa, tiền của gấp bội, thành công trải thảm hồng

Chính thức bước qua ngày 15/6 âm lịch, 3 con giáp được Cát Tinh chiếu mệnh, sự nghiệp tiến xa, tiền của gấp bội, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Hà Nội: Va chạm ô tô trên cầu Nhật Tân, người đàn ông tử vong bên cạnh mô tô phân khối lớn vỡ nhiều mảnh

Hà Nội: Va chạm ô tô trên cầu Nhật Tân, người đàn ông tử vong bên cạnh mô tô phân khối lớn vỡ nhiều mảnh

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ sau ngày 8/8/2025

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ sau ngày 8/8/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Cuối tuần này (9/8 - 10/8), số ĐẠI GIA gọi tên 3 con giáp, tiền ùa vào nhà, MƯA VÀNG GIÓ BẠC kéo đến, đào trúng kho báu, thêm hỷ thêm tiền

Cuối tuần này (9/8 - 10/8), số ĐẠI GIA gọi tên 3 con giáp, tiền ùa vào nhà, MƯA VÀNG GIÓ BẠC kéo đến, đào trúng kho báu, thêm hỷ thêm tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay. ngày 8/8/2025, 3 con giáp gánh tiền còng lưng, GIÀU có hết phần thiên hạ, may mắn song hành, thành công chạm ĐỈNH vinh quang

Đúng 20h hôm nay. ngày 8/8/2025, 3 con giáp gánh tiền còng lưng, GIÀU có hết phần thiên hạ, may mắn song hành, thành công chạm ĐỈNH vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cầu treo đứt dây bất ngờ tại khu du lịch, 5 người tử vong, 24 người bị thương

Cầu treo đứt dây bất ngờ tại khu du lịch, 5 người tử vong, 24 người bị thương

Đau lòng: 4 du khách tử vong sau khi tắm biển và hồ bơi ở Khánh Hoà

Đau lòng: 4 du khách tử vong sau khi tắm biển và hồ bơi ở Khánh Hoà

Phát hiện thầy giáo cấp 3 tử vong dưới hồ: Nạn nhân tận tụy với nghề, sống giản dị

Phát hiện thầy giáo cấp 3 tử vong dưới hồ: Nạn nhân tận tụy với nghề, sống giản dị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

30 nhà sư rời Thiếu Lâm Tự khi trụ trì mới cấm biểu diễn võ tăng, xoá mã QR quét tiền công đức, dẹp kinh doanh trong chùa…

30 nhà sư rời Thiếu Lâm Tự khi trụ trì mới cấm biểu diễn võ tăng, xoá mã QR quét tiền công đức, dẹp kinh doanh trong chùa…

Uống phải tinh dầu đuổi muỗi, bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch

Uống phải tinh dầu đuổi muỗi, bé trai 15 tháng tuổi nguy kịch

Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được cất giấu trong nhà dân ở Nghệ An

Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được cất giấu trong nhà dân ở Nghệ An

Công chúa Nhật từ bỏ tước vị và hồi môn hàng triệu USD để lấy thường dân giờ ra sao?

Công chúa Nhật từ bỏ tước vị và hồi môn hàng triệu USD để lấy thường dân giờ ra sao?

Chi hơn 3 tỷ mua thẻ tập… 300 năm, người đàn ông ôm cú lừa đau đớn

Chi hơn 3 tỷ mua thẻ tập… 300 năm, người đàn ông ôm cú lừa đau đớn

Xuyên đêm vượt biển cấp cứu sản phụ khó sinh từ đảo xa

Xuyên đêm vượt biển cấp cứu sản phụ khó sinh từ đảo xa