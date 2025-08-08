Thông tin MỚI về áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, diễn biến bất ngờ sau 48 giờ

Theo đó, đến 4h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Theo thông tin VietNamNet , sáng nay (8/8), ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông.

24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển theo Tây Bắc, 5-10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h. Đến 4h sáng mai (9/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Bắc với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Như vậy, sau khi mạnh lên từ vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nhanh chóng suy yếu chỉ sau 48 giờ, ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa giông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 1,5-3m.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo thông tin VNExpress, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng nay đã có công điện yêu cầu các tỉnh ven biển Quảng Ninh - Đăk Lăk theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, thông báo cho tàu thuyền về vùng nguy hiểm để vòng tránh và sẵn sàng phương tiện cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới trong 48h tới. Ảnh: VNExpress.

Nửa đầu năm 2025, thiên tai tại Việt Nam có xu hướng cực đoan hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, có hai cơn áp thấp, ba cơn bão trên Biển Đông; 7 đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Có hai đợt lũ lớn sớm và bất thường; 14 đợt lũ quét, sạt lở đất đá tại 18 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên. Đến ngày 24/7, thiên tai đã làm 114 người chết, thiệt hại kinh tế 553 tỷ đồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định từ nay đến tháng 10 là cao điểm mưa bão, dự kiến còn khoảng 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 2-3 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tháng 11-12 có thể thêm 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn đổ bộ.