Quảng Ngãi hứng 7 trận động đất liên tiếp chỉ trong hơn 2 giờ, tâm chấn rung lắc mạnh

Xã hội 13/10/2025 10:03

Từ 1h12 đến 3h30 cùng ngày, xã Măng Ri và Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) đã ghi nhận 7 trận động đất xảy ra. Các trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4,2. Trong đó, trận động đất 4,2 độ xảy ra lúc 1h57 ở xã Măng Bút khiến cả vùng tâm chấn rung lắc mạnh.

 

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 13/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, thuộc Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), thông báo tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 7 trận động đất.

Quảng Ngãi hứng 7 trận động đất liên tiếp chỉ trong hơn 2 giờ, tâm chấn rung lắc mạnh - Ảnh 1
Chỉ trong 2 giờ, Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 7 trận động đất. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Cụ thể theo báo Sức khỏe và Đời sống, vào lúc 3 giờ 28 phút 4 giây ngày 13/10, một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.860 độ vĩ Bắc, 108.149 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đây là trận động đất thứ 7 xảy ra tại đây chỉ trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ.

Trước đó, 3 giờ 2 phút 16 giây, một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.863 độ vĩ Bắc, 108.143 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

3 giờ 00 phút 39 giây, một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.845 độ vĩ Bắc, 108.165 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Lúc 2 giờ 45 phút 45 giây, một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.893 độ vĩ Bắc, 108.119 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Lúc 2 giờ 22 phút 29 giây, một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.847 độ vĩ Bắc, 108.160 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Lúc 1 giờ 57 phút 53 giây, một trận động đất có độ lớn 4.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.876 độ vĩ Bắc, 108.141 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Quảng Ngãi hứng 7 trận động đất liên tiếp chỉ trong hơn 2 giờ, tâm chấn rung lắc mạnh - Ảnh 2
Vị trí xảy ra 7 trận động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi sáng ngày 13/10. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống. 

Lúc 1 giờ 12 phút 59 giây, một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.855 độ vĩ Bắc, 108.149 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, ngày 6/10, xã Măng Ri xảy ra động đất mạnh 4,9 độ gây rung lắc mạnh khiến nhiều người dân tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai cảm nhận rõ rệt sự rung chuyển lúc rạng sáng.

Những trận động đất mạnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và cơ sở vật chất tại các xã vùng tâm chấn tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện UBND xã Măng Bút cho biết đã có văn bản trình UBND tỉnh Quảng Ngãi để bổ sung kinh phí sửa chữa các công trình hư hỏng do động đất gây ra.

Địa phương cũng kiến nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, mức độ và nguy cơ ảnh hưởng của động đất để chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, tránh gây hoang mang.

Quảng Ngãi: Động đất 4,9 độ Richter ở Quảng Ngãi, người dân hoảng hốt tỉnh giấc vì giường rung lắc

Một trận động đất mạnh 4,9 độ Richter xảy ra lúc rạng sáng nay 6/10 tại Quảng Ngãi. Rung chấn lan xa khiến nhiều người ở Gia Lai, Đà Nẵng cũng giật mình vì cảm nhận rõ mặt đất rung chấn.

