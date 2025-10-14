Sốc: Người phụ nữ bất ngờ ngã quỵ và qua đời vì đau tim khi đang nhảy múa cùng mọi người

Một phụ nữ 55 tuổi ở quận Barnala, Punjab, Ấn Độ, đã đột tử khi đang nhảy múa vào tối 10/10. Được biết người này đang ăn chay để cầu nguyện cho chồng mình được trường thọ, đã ngã gục trên sàn nhảy ngay trước khi nhìn thấy mặt trăng.
Video 8 giờ 47 phút trước

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

