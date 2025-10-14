Bé gái 10 tuổi cứu sống em trai bị nghẹn kẹo khi đang chơi nhờ kỹ năng sơ cứu học từ mẹ

Khi nhận thấy em trai gặp nạn, Lia bình tĩnh vỗ lưng và thực hiện động tác Heimlich, một kỹ thuật sơ cứu dành cho người bị nghẹn. Nhờ phản ứng nhanh chóng của cô bé, viên kẹo đã kịp thời bật ra khỏi cổ họng Logan, giúp cậu bé thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
Video 9 giờ 34 phút trước

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

