Mở rộng điều tra sang công ty bất động sản của Shark Nguyễn Hòa Bình

Qua việc thu thập thông tin, nắm tình hình trên môi trường mạng, công an nhận thấy có phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án "đồng tiền số Antex" của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản, chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm: 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, cùng nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị điện tử liên quan.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ thông tin phản ánh nêu trên.

Đến nay, các đối tượng đã nộp khắc phục 3 tỉ 450 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh BĐS NextLand, sau đó giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật.

Shark Bình giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính công ty.

Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Các đối tượng liên quan trong vụ án - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội), hệ sinh thái do Shark Bình điều hành có thể còn dính tới nhiều tội danh khác, không chỉ dừng lại ở hai tội danh đã khởi tố là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Không chỉ tiền ảo, Công an Hà Nội tiếp tục phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực bất động sản thuộc hệ sinh thái NextTech. Năm 2022, Shark Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS NextLand, giao cho các cá nhân thân cận điều hành.

Cơ quan điều tra phát hiện công ty này duy trì song song hai hệ thống sổ sách kế toán, ghi giá bán thấp hơn thực tế để trốn thuế, che giấu doanh thu, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Đại tá Thành Kiên Trung kêu gọi các nhà đầu tư từng tham gia dự án AntEx sớm trình báo để cơ quan điều tra tổng hợp, làm rõ thiệt hại. Đồng thời, ông đề nghị những đối tượng liên quan chưa ra trình diện cần sớm ra đầu thú để được xem xét khoan hồng.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra toàn bộ hệ sinh thái NextTech, làm rõ dấu hiệu lừa đảo, rửa tiền và gian lận tài chính tại nhiều công ty thành viên khác.