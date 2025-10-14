Công an Hà Nội: Shark Bình và Phương Oanh vẫn là vợ chồng, chưa có tin ly hôn

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá 5 vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình của Công an thành phố trong thời gian qua, trong đó có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech, do Shark Bình là Chủ tịch HĐQT.

Theo Đại tá Thành Kiên Trung, quan hệ hôn nhân của ông Nguyễn Hòa Bình và vợ cho đến giờ phút này, cơ quan điều tra xác định đây là quan hệ dân sự.

Cơ quan điều tra chưa nhận được thông tin gì về hoạt động ly hôn hay hoạt động khác ngoài vợ chồng.

"Hiện Shark Bình và vợ vẫn là mối quan hệ vợ chồng chính thức" - Đại tá Trung nói.

Mối quan hệ giữa Shark Bình và Phương Oanh vẫn bình thường

Theo thông tin từ báo Dân trí, Phó trưởng phòng PC03 Công an Hà Nội khẳng định, đối với hệ sinh thái của Shark Bình, các tội danh có thể không dừng lại ở 2 tội đã nêu bởi có rất nhiều vi phạm.

Lý giải về việc "đồng tiền số AntEx" ra mắt từ năm 2021 nhưng đến nay mới bị điều tra, Đại tá Thành Kiên Trung cho biết, sau khi triển khai dự án, đến năm 2022 đồng tiền này không phát huy tác dụng mới dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản của các bị cáo.

Điều tra xác định từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số AntEx" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Đến nay mới có 4 bị hại trình báo.

Đại tá Thành Kiên Trung đề nghị các bị hại trong vụ án cần sớm trình báo cơ quan điều tra. Đối với các đối tượng phạm tội mà chưa ra trình diện cần sớm ra đầu thú.

