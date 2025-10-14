Danh tính các đối tượng 'phù phép' thịt trâu thành thịt bò Nhật WAGYU bán khắp cả nước

Một trong 5 vụ án điển hình được Công an TP Hà Nội công bố chiều 14/10 là vụ án 14 tấn thịt trâu được “phù phép” thành thịt bò Wagyu.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, chiều 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố để điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm HIDA, khởi tố 4 đối tượng. 4 đối tượng bị khởi tố - Ảnh: Báo Công an TP.HCM Qua công tác nắm tình hình, CATP Hà Nội phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Ngày 19/9/2025, CATP phối hợp với cơ quan QLTT tiến hành kiểm tra hoạt dộng sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty CP thực phẩm Hida (gọi tắt là Công ty Hida), địa chỉ ở thôn Dền, xã Hoài Đức, TP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu giả thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân - thích sử dụng thịt bò Nhật WAGYU, có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM) liên hệ Công ty Hida (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả. Thảo mua thịt trâu (loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ) với giá 120.000đ/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá từ 400.000đ - 600.000đ/kg. Thịt bò giả bị thu giữ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, các đối tượng đã cấu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn TP.Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP Hồ Chí Minh.

Quá trình khám xét tại các điểm đã thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến và sản xuất hàng giả. Ngoài ra, còn thu giữ 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò WAGYU nhập khẩu. Tiến hành giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia, kết luận 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu. Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra đang tiến hành giám định số bột tinh chất trên để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không? Ngày 06/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 04 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định tại điều 193 BLHS.

