Khám phá lợi ích sức khỏe từ loại quả có hương vị đặc trưng mà không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 25/08/2026 11:30

Sầu riêng được mệnh danh là vua của các loại trái cây, không chỉ thu hút bởi hương vị béo ngậy mà còn là một kho báu dinh dưỡng phong phú, mang đến vô vàn giá trị cho cơ thể.

Sầu riêng được biết đến là một loại trái cây nhiệt đới, có nguồn gốc từ Đông Nam Á, nổi tiếng với biệt danh là “vua của các loại trái cây”. Mặc dù hương vị của sầu riêng khá nặng và nồng, nhưng nó lại chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn hầu hết các loại trái cây khác.

Khám phá lợi ích sức khỏe từ loại quả có hương vị đặc trưng mà không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sầu riêng thường có kích thước lớn, vỏ ngoài cứng và có nhiều gai nhọn bao phủ quanh vỏ. Sầu riêng có nhiều giống khác nhau, phổ biến nhất là Durio zibethinus.

Quả có thể dài tới 30cm và rộng khoảng 15cm, trọng lượng từ 1-3 kg. Phần thịt sầu riêng có màu vàng nhạt hoặc đỏ. Mùi vị của loại quả này có thể mang lại những phản ứng khác nhau ở mỗi người, từ “khó chịu” cho tới “nghiện”.

Sầu riêng được sử dụng rộng rãi ở nhiều vùng nhiệt đới trên toàn thế giới, nhất là khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Công dụng của quả sầu riêng  

Bổ sung năng lượng nhanh chóng và bền bỉ

Nhờ hàm lượng carbohydrate lành mạnh dồi dào kết hợp cùng các vitamin nhóm B, sầu riêng giúp cơ thể phục hồi thể lực tức thì, cải thiện tình trạng mệt mỏi và cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho các hoạt động thể chất lẫn trí óc suốt ngày dài.

Khám phá lợi ích sức khỏe từ loại quả có hương vị đặc trưng mà không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp

Sầu riêng chứa lượng Kali cao cùng các chất xơ hòa tan giúp kiểm soát nồng độ cholesterol xấu (LDL), hỗ trợ thư giãn các mạch máu và duy trì huyết áp ở mức ổn định, từ đó giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý xơ vữa động mạch hay đột quỵ.

Tăng cường hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ tự nhiên phong phú trong sầu riêng đóng vai trò như một chất thúc đẩy nhu động ruột, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong hệ vi sinh đường ruột và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru, hạn chế tối đa nguy cơ táo bón.

Tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa

Sầu riêng chứa lượng Vitamin C vượt trội cùng các hợp chất thực vật như polyphenol, carotenoid và flavonoid, đây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do, tăng cường hàng rào miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Khám phá lợi ích sức khỏe từ loại quả có hương vị đặc trưng mà không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bổ máu, ngăn ngừa bệnh thiếu máu

Hàm lượng Axit Folic (Folate), Sắt và Đồng trong sầu riêng đóng vai trò then chốt trong quá trình tái tạo tế bào hồng cầu, hỗ trợ sự lưu thông máu tốt hơn và giúp ngăn ngừa hiệu quả các triệu chứng thiếu máu như hoa mắt, chóng mặt.

Ai không nên ăn sầu riêng?

Một số đối tượng sau đây cũng không nên ăn sầu riêng để tránh những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe:

Người suy giảm chức năng thận: Ăn sầu riêng có thể dẫn đến tích tụ kali trong cơ thể rất dễ gây suy thận, đặc biệt những người bị suy giảm chức năng thận, khiến tim loạn nhịp gây nên tình trạng tim ngừng đột ngột, tử vong,...

Phụ nữ có thai và cho con bú: Sầu riêng có tính nóng và nhiều đường nên dễ gây tăng huyết áp, đầy hơi và khó tiêu, không tốt cho sản phụ và phụ nữ cho con bú.

Khám phá lợi ích sức khỏe từ loại quả có hương vị đặc trưng mà không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người gặp vấn đề về tiêu hóa: Sầu riêng giàu chất xơ, có thể gây ra các tác dụng phụ về tiêu hóa như đầy hơi, khí và tiêu chảy ở những người không quen với thực phẩm giàu chất xơ

Người ăn chế độ ít carbohydrate: Sầu riêng rất giàu carbohydrate nên những người ăn chế độ ít carbohydrate cần tránh tiêu thụ.

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