Có thể bạn chưa biết: Những tác hại đáng ngờ của nước ép cần tây mà ít ai để ý đến

Trong khi đó, có không ít nghiên cứu nói về tác hại của việc uống nước ép cần tây khi sử dụng quá nhiều. Cụ thể, sử dụng cần tây có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe như:

Các nhà khoa học đều thừa nhận rằng cần tây có nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe . Vậy nhưng, sử dụng với số lượng bao nhiêu để mang lại lợi ích cho cho con người thì lại chưa có nghiên cứu khoa học nào nói tới.

Một nghiên cứu được tiến hành ở Ba Lan cho thấy cần tây có thể gây sốc phản vệ nghiêm trọng. Các triệu chứng dị ứng có thể xảy ra như sưng mặt, kích ứng, phát ban, đau bụng và chóng mặt. Thậm chí, khi dị ứng nghiêm trọng có thể tụt huyết áp và khó thở.

Cần tây là một loại rau có thể gây dị ứng ở một số người. Chẳng hạn, nếu một ai đó bị dị ứng với ngải cứu hoặc các loại phấn hoa, họ cũng có khả năng dị ứng cần tây.

Có thể gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai

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Phụ nữ mang thai nếu uống nước ép cần tây một cách điều độ và hợp lý thì rất tốt sức khỏe mẹ và bé. Tuy nhiên, uống quá nhiều sẽ có nguy cơ sảy thai.

Trong cần tây, đặc biệt là hạt cần tây, chứa các hoạt chất có khả năng kích thích tử cung co bóp, lâu ngày sẽ dẫn đến chảy máu tử cung, thậm chí là sảy thai.

Giảm khả năng sinh sản ở nam giới

Trong cần tây chứa hoạt chất có tên là apigenin, chất này có khả năng ức chế sự hình thành hormon testosterone. Đây là loại hormon thúc đẩy phát triển các mô sinh sản ở nam giới như tinh hoàn, tuyến tiền liệt. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nam giới thường xuyên ăn cần tây hay các chế phẩm của cần tây trong thời gian dài thì lượng tinh trùng sẽ giảm, thậm chí là khó thụ thai. Tuy nhiên, sau khi ngừng ăn loại thực phẩm này thì mức tinh trùng lại trở về như cũ.

Vì vậy, nam giới không nên lạm dụng nước ép cần tây, hãy sử dụng một cách hợp lý để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản.

Nhạy cảm với ánh sáng mặt trời

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Cần tây có chứa hóa chất psoralen, hóa chất này phản ứng với ánh nắng mặt trời và có thể gây ra bệnh phytophotodermatitis, một tình trạng viêm dẫn đến các mảng mụn nước trên da sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Nếu tiêu thụ cần tây hoặc các loại thực phẩm khác chứa nhiều psoralen, có thể làm tăng độ nhạy cảm của da với tia cực tím, làm tăng nguy cơ viêm da hoặc có thể khiến da dễ bị cháy nắng, tổn thương hơn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Gây ra vấn đề về thận

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Một trong những tác hại của nước ép cần tây đã được các nhà khoa học chứng minh là không tốt cho thận. Cụ thể, nếu dùng cần tây với lượng lớn sẽ gây viêm thận. Lượng natri cao trong rau cần tây cũng có thể gây ra tình trạng ứ nước cơ thể và điều này cũng không tốt cho người bị bệnh thận.

Phản ứng với một số loại thuốc

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Nước ép cần tây chứa nhiều vitamin K, một loại vitamin tan trong chất béo, đóng vai trò quan trọng trong quá trình làm đông máu.

Mặc dù đây không phải là mối lo ngại đối với hầu hết mọi người, nhưng những người đang dùng một số loại thuốc nhất định có thể cần theo dõi lượng vitamin K của họ một cách cẩn thận.

Đặc biệt, những người sử dụng thuốc làm loãng máu như warfarin nên duy trì một lượng vitamin K trong chế độ ăn uống của mình để đảm bảo rằng thuốc của họ hoạt động hiệu quả.

Giảm huyết áp

Nước ép cần tây không thật sự phù hợp với người huyết áp thấp. Theo đông y, cần tây có tính hàn và có tác dụng làm hạ huyết áp. Ngươi có tiền sử bệnh huyết áp thấp không nên uống nhiều nước ép cần tây.

Thừa muối

Với 30 mg natri trong khoảng 50 gram, cần tây được liệt kê vào danh sách những loại rau củ có lượng muối cao nhất. Uống quá nhiều nước ép cần tây trong một khoảng thời gian ngắn có thể dẫn đến tình trạng ứ nước cơ thể.

Tăng nguy cơ bướu cổ

Hợp chất goitrogen trong nước ép cân tây làm giảm hoạt động của i-ốt trong tuyến giáp, gây nên nguy cơ bướu cổ. Ngoài ra sự mất cân bằng iot cũng có thể gây nên nhiều vấn đề về nội tiết tố khác.