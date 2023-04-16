Để phát huy hết công dụng của cần tây, chị em nhớ đừng kết hợp với 6 loại thực phẩm

Chọn thực phẩm 16/04/2023 07:22

Cần tây là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như vitamin B, canxi, carbohydrate, sắt,...nhưng ít ai để ý rằng nếu kết hợp cần tây với những thực phẩm này có thể gây nguy hại cho sức khỏe.

Lạc

Lạc là thực phẩm có hàm lượng dầu cao. Trong khi đó, cần tây là thực phẩm tính lạnh. Khi ăn chung hai thực phẩm này với nhau dễ gây ra tiêu chảy.

Đặc biệt, trong cần tây có chứa enzyme phân giải vitamin. Nếu dùng cần tây với lạc thì sẽ làm lãng phí một số dưỡng chất có trong lạc.

Dưa chuột

 

Cần tây và dưa chuột là món chị em thường ép lấy nước để giảm cân. Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo không nên kết hợp 2 thực phẩm này cùng nhau, vì rau cần này chứa một lượng lớn vitamin C, trong khi đó dưa chuột lại có một loại enzyme phân giải vitamin C. Nếu kết hợp cùng nhau, dinh dưỡng của 2 loại rau này sẽ bị hạ thấp một cách đáng kể.

Hải sản

Bản thân cần tây có tính lạnh, có thể tăng cường độ trơn của ruột. Nếu ăn thêm đồ lạnh chắc chắn sẽ làm tăng độ trơn của ruột và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Có rất nhiều đồ ăn lạnh phổ biến trong cuộc sống thường ngày, ví dụ như nghêu, sò… Đồng thời trong các loại nghêu, sò có chứa chất làm phân giải vitamin B1 có trong cần tây, còn con hàu thì làm cản trở cơ thể trong việc hấp thu kẽm có trong loại rau này.

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Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành

Đậu nành và các chế phẩm từ đậu có rất nhiều dinh dưỡng, giúp khử gốc tự do, mang lại tác dụng làm đẹp đối với phái nữ.

Lưu ý, cần tây và đậu nành không được khuyến khích kết hợp với nhau thì có thể làm giảm hấp thu sắt của cơ thể, gây ra thiếu máu.

Để phát huy hết công dụng của cần tây, chị em nhớ đừng kết hợp với 6 loại thực phẩm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thịt ba ba

Mặc dù chưa có công trình nghiên cứu nào chứng minh rau cần tây không thể ăn cùng thịt ba ba, nhưng tại Trung Quốc đã ghi nhận hàng loạt trường hợp bị ngộ độc thực phẩm dạng nhẹ khi ăn cùng lúc 2 thực phẩm này.

Cà rốt

Cần tây và cà rốt không nên ăn chung, mặc dù vô hại nhưng chúng lại khiến cà rốt mất đi rất nhiều chất dinh dưỡng. Sau khi ăn, con người sẽ không hấp thụ được bất kỳ chất dinh dưỡng nào từ 2 loại thực phẩm này.

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