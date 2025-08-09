Mới đây, nam diễn viên Hòa Hiệp tâm sự trên trang cá nhân rằng làm cha đã khó, làm cha đơn thân lại càng không dễ.

Những tâm sự này nhận được nhiều lời động viên từ công chúng mạng. Tuy nhiên, một số cũng bày tỏ sự ngạc nhiên bởi lâu nay tưởng rằng Hòa Hiệp chăm sóc con cùng người vợ kín tiếng, không muốn xuất hiện trước công chúng.

"Nhưng mỗi bước con đi, mỗi tiếng con cười… chính là nguồn sức mạnh lớn lao nhất để ba vững vàng tiến bước. Dù hành trình này nhiều thử thách, ba vẫn chọn yêu thương bằng tất cả những gì mình có - bởi chỉ cần con khôn lớn, khỏe mạnh, mọi vất vả của ba đều xứng đáng" - Hòa Hiệp thổ lộ.

Nam diễn viên cho biết làm bố đơn thân cũng gặp nhiều khó khăn song con trai là động lực để anh vượt qua

Cuối tháng 5/2025, Hòa Hiệp xác nhận đã lập gia đình.Vào cuối tháng 5, Hòa Hiệp đăng tải hình ảnh nắm tay người bạn đời kèm chia sẻ: "Anh tin vào chữ duyên. Hai ta ở hai phương trời khác, gặp được nhau là cái duyên. Chúng ta đã có những ngày tháng yêu nhau thật đẹp. Thôi chúng ta cùng cố gắng để vượt qua em nhé. Hãy nắm tay nhau thật chặt và đừng buông nhé em". Tuy vậy, Hòa Hiệp chưa công khai danh tính và hình ảnh vợ.

Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ với báo giới thì bà xã anh là Việt kiều, hiện sống ở nước ngoài. Hai người đã bên nhau khoảng 2 năm, có nhiều kỷ niệm đẹp trong thời gian hẹn hò, nhưng do khoảng cách xa xôi nên thi thoảng xảy ra hiểu lầm, mâu thuẫn. Dù vậy thì họ vẫn chọn ở lại cùng nhau, gắn bó và xây dựng tổ ấm. Trên facebook, Hòa Hiệp thường xuyên đăng những dòng status động viên vợ vượt qua thử thách, đợi anh thêm một thời gian nữa để gia đình sum họp.

Cách đây không lâu, trong bữa tiệc công khai con trai, Hòa Hiệp cảm ơn mẹ của bé nhưng không tiết lộ diện mạo cũng như danh tính cô. Nam diễn viên giải thích nửa kia không thuộc giới showbiz, ngại xuất hiện trước truyền thông.

Hòa Hiệp chia sẻ làm cha không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, động lực để phấn đấu mỗi ngày

Hòa Hiệp sinh năm 1982 được biết đến là một diễn viên, người dẫn chương trình. Anh được khán giả yêu mến đặt tên “Hoàng tử mắt hí”. Ngoài nghệ thuật, nam nghệ sĩ còn mát tay trong công việc kinh doanh. Nhờ vậy, anh sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hòa Hiệp cũng nổi tiếng là người con hiếu thảo. Một tay anh chăm lo cho gia đình. Nhiều năm trước, anh mua 1 dãy nhà trọ để cho thuê, và dùng toàn bộ số tiền này để cha mẹ an hưởng tuổi già. Ngoài ra, khi mẹ bệnh nặng, liên tục phải phẫu thuật, anh tận tình cứu chữa, chăm sóc, không tiếc tiền để mẹ vượt qua cơn nguy hiểm.