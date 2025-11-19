Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngập lối, hút cạn Lộc Trời, muộn phiền tiêu tan, thay thời đổi vận, vạn sự hanh thông hơn người

Tâm linh - Tử vi 19/11/2025 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn ngập lối, hút cạn Lộc Trời, muộn phiền tiêu tan, thay thời đổi vận, vạn sự hanh thông hơn người khi bước qua tháng 10 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Bước qua tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi được dự báo sẽ gặp may mắn đường sự nghiệp nhờ cát khí mà Tam Hợp mang tới. Công việc tiến triển ổn định, những bạn muốn thăng quan tiến chức nên tranh thủ thời gian tới đây để thể hiện năng lực của mình, công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, không đi đâu mà thiệt. 

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngập lối, hút cạn Lộc Trời, muộn phiền tiêu tan, thay thời đổi vận, vạn sự hanh thông hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong ngày này, các mối quan hệ xã giao của Mùi cũng rất tốt đẹp, hôm nay nếu con giáp này có hẹn với đối tác làm ăn thì cực kỳ suôn sẻ, quá trình ký kết diễn ra rất nhanh. Tài lộc cũng có khoản ra khoản vào nhưng nhìn chung vẫn đang rất dư dả để bạn có thêm tự tin cho các kế hoạch kiếm tiền sắp tới.

Con giáp tuổi Thân 

Bước qua tháng 10 âm lịch, cát khí từ Tam Hội mang đến cho tuổi Thân nhiều may mắn và sự hỗ trợ cần thiết, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ và có nhiều cơ hội tốt. Nhờ sự ưu ái và chỉ dẫn từ quý nhân, bạn sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách xuất sắc. Sự nỗ lực của bạn sẽ được công nhận xứng đáng. 

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngập lối, hút cạn Lộc Trời, muộn phiền tiêu tan, thay thời đổi vận, vạn sự hanh thông hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tài chính khá khởi sắc nhờ may mắn hoặc lộc bất ngờ. Điều này giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong chi tiêu, không cần phải quá lo lắng về tiền bạc. Tuy nhiên, hãy luôn sử dụng và đầu tư một cách hợp lý, tránh chi tiêu cảm tính để tài chính của bạn tiếp tục sinh sôi nảy nở.

Con giáp tuổi Sửu 

Bước qua tháng 10 âm lịch, có Tam Hợp dự báo con giáp tuổi Sửu có thể nhận được sự quan tâm, chăm sóc đến từ một ai đó. Có Thực Thần nên tuổi Sửu trở nên điềm tĩnh hơn. Bạn biết mình thực sự muốn gì, hơn nữa bạn đã có kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu.

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngập lối, hút cạn Lộc Trời, muộn phiền tiêu tan, thay thời đổi vận, vạn sự hanh thông hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, khi bản mệnh có được sự tập trung cần thiết, hứa hẹn đây sẽ là thời điểm mang tới cuộc sống thịnh vượng cho bản thân bạn và gia đình của mình. Bạn hoàn toàn có cơ hội để nâng cấp cuộc sống cho tốt lên. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

