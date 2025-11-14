Gần đây, đoạn clip Bà Nhân Vlog bị người dân mắng đang được chia sẻ trên mạng xã hội

Theo tường thuật của Bà Nhân Vlog trên trang cá nhân, đoàn từ thiện dự kiến trao quà cho những hộ dân thiệt hại nặng sau bão đêm 10/11. Lúc phát, cô cố gắng gọi tên từng người để đảm bảo đúng danh sách. Tuy nhiên, lượng người đổ về ngày càng đông, trật tự xáo trộn khiến việc kiểm soát danh sách gần như bất khả thi. Thấy nhiều cụ già đứng đợi khá lâu, Bà Nhân Vlog quyết định ưu tiên phát trước rồi quay lại danh sách sau. Nhưng việc một số hộ nhận trùng phần, trong khi nhiều người khác chưa được hỗ trợ, khiến số quà mang theo không đủ, dẫn đến bức xúc. Trong lúc tạm rời khu vực, Bà Nhân Vlog quay lại và bất ngờ bị một người dân mắng xối xả, tố cô dùng từ thiện đánh bóng tên tuổi.

"Đừng lợi dụng hình tượng người dân nghèo để nâng hình tượng của các người lên" - một người dân trong clip nói khiến Bà Nhân Vlog bật khóc nức nở. Đoạn clip Bà Nhân Vlog bị người dân mắng đang được chia sẻ trên mạng xã hội Trên mạng xã hội, phản ứng của cộng đồng chia thành nhiều luồng trái ngược. Một số cư dân mạng cho rằng đoạn clip mang tính "sân khấu hóa", nghi ngờ cô cố tình ghi hình để tạo sự thương cảm. Ngược lại, cũng có nhiều khán giả đứng về phía Bà Nhân Vlog, cho rằng dù xuất phát từ động cơ nào thì việc bỏ thời gian, công sức đến vùng bão vẫn là hành động tích cực: "Dù vì đánh bóng hay vì từ tâm thì cũng là giúp người. Người nói thì dễ, người làm mới khó".

Trên trang cá nhân sau đó, Bà Nhân Vlog giải thích rõ sự việc: "Em ổn nha, em vẫn chiến đấu cùng bà con tới cùng. Quà không đủ vì người kéo đến quá đông, tụi em chưa kịp phát theo danh sách nên mới xảy ra thiếu sót". Trong chuyến đi hỗ trợ bà con vùng lũ, YouTuber Bà Nhân Vlog - bất ngờ rơi vào tâm điểm tranh cãi khi một đoạn clip ghi lại cảnh cô bật khóc vì bị người dân lớn tiếng trách móc lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trước những ý kiến cho rằng bản thân làm từ thiện để thu hút sự chú ý, Bà Nhân Vlog phản bác: "Em không dại gì đánh đổi mạng mình để đánh bóng tên tuổi. Em từng nghèo khổ nên hiểu nỗi khổ của người dân vùng biển. Trước đây khi chưa nổi tiếng, em cũng đã lặng lẽ đi làm từ thiện nhiều lần". Bà Nhân Vlog khẳng định việc quay lại hành trình hỗ trợ chỉ nhằm minh bạch và để người theo dõi có thể xem rõ những hoàn cảnh khó khăn.

Hòa Minzy phủ nhận yêu Văn Toàn, tiết lộ cầu thủ đã có bạn gái Nhiều lần được “đẩy thuyền” với Văn Toàn nhưng đây là lần đầu tiên Hoà Minzy tiết lộ về đời tư nam cầu thủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tu-thien-ba-nhan-vlog-bi-mang-xoi-xa-to-dung-hinh-anh-nguoi-ngheo-e-anh-bong-ten-tuoi-746347.html