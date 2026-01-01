Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tuổi Mão

Mọi việc diễn ra suôn sẻ như ý mà người tuổi Mão mong muốn, nhất là người kinh doanh, đa số đều buôn may bán đắt. Thậm chí, một số người quen sẽ đem đến cho bạn cơ hội để tăng thu nhập nhưng bạn không có hứng mấy. Thời gian này bạn muốn cơ thể được nghỉ ngơi và chuyên tâm cho những chuyện khác.

Con giáp may mắn này được khuyên hãy làm những gì trái tim mách bảo, hãy mạnh dạn thể hiện tình cảm của bản thân. Khi bạn đã làm tất cả những gì mình có thể thì dù kết quả có như thế nào cũng không cảm thấy hối tiếc. Về những cặp đôi đang yêu nhau, dường như bạn cảm thấy hài lòng với một tình bạn mà người kia không đòi hỏi và cũng không áp đặt gì lên mình cả.