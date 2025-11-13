Từ chối nhận giúp đỡ, Thương Tín suy sụp vì lâu không được gặp con gái

Hậu trường 13/11/2025 15:46

Nhạc sĩ Tô Hiếu - người từng nhiều lần giúp đỡ diễn viên Thương Tín - cho biết nam diễn viên hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn: buồn bã và trầm cảm, từ chối sự giúp đỡ từ mọi người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, mới đây anh dự định tổ chức một chương trình nghệ thuật nhằm hỗ trợ Thương Tín có thêm kinh phí chữa bệnh và lo cuộc sống về già nhưng nam diễn viên Biệt động Sài Gòn từ chối, không còn muốn tham gia.

 

"Anh Thương Tín giờ rất khác, khoảng mấy tháng trở lại đây, anh buồn, hơi trầm cảm. Anh cũng suy sụp vì lâu không được gặp con gái. Anh có tâm sự rằng, mẹ bé không cho gặp con, cắt liên lạc luôn với anh", nam nhạc sĩ kể lại.

Nhạc sĩ Tô Hiếu nói thêm rằng, khi chưa chia tay, Thương Tín đưa hết cát-xê cho vợ nhưng từ khi vợ đưa con về bên ngoại, nam nghệ sĩ phải nhờ sự giúp đỡ của anh em ruột. Đây cũng chính là lý do Thương Tín ít nói, không chia sẻ gì trong thời gian gần đây.

Trong một clip được quay vào tháng 7/2024, Thương Tín nói: "Tôi đã bỏ vợ vì thấy không vui, cứ gặp là cãi cọ". Thương Tín cũng nói, lâu rồi không được gặp con gái. Dù nhớ con nhưng vợ cũng không đưa con đến gặp ông. "Để lúc nào đó, tôi sẽ tới thăm con", ông bộc bạch.

 

Từ chối nhận giúp đỡ, Thương Tín suy sụp vì lâu không được gặp con gái - Ảnh 1
Diễn viên Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu tại quê nhà nam diễn viên

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, nam nghệ sĩ cho biết, vợ ông có giai đoạn thường xuyên giận dỗi, cáu gắt khiến không khí gia đình rất ngột ngạt. 

Vào tháng 12/2024, Thương Tín gặp tai nạn nghiêm trọng, được gia đình đưa đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM để khám.

Bác sĩ chẩn đoán Thương Tín gặp vấn đề nghiêm trọng ở chân, sức khỏe yếu. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không đủ sức khoẻ để làm phẫu thuật.

Ông được đưa về Ninh Thuận (cũ), nương tựa vào mẹ già và em gái ở quê. Sau đó, ông được người em trai ruột tên Hiệp chăm sóc vì mẹ Thương Tín đã già yếu.

Theo Tô Hiếu, em trai Thương Tín làm nghề may, khá nghiêm khắc. Em trai quản lý rất chặt nên Thương Tín không bỏ nhà đi lang thang như trước, tránh được nguy cơ bị ngã khi khả năng đi lại của ông mỗi ngày thêm khó khăn.

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Thanh Hiền kết hôn lần 2

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Thanh Hiền kết hôn lần 2

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Hiền gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc bên người yêu kèm theo hình ảnh giấy đăng ký kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Thương Tín sức khỏe Thương Tín sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 14/11/2025, Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 14/11/2025, Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Trong 11 ngày cuối cùng của tháng 11, 3 con giáp đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc, tài lộc đầy nhà, giàu sang ập đến vùn vụt

Trong 11 ngày cuối cùng của tháng 11, 3 con giáp đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc, tài lộc đầy nhà, giàu sang ập đến vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
'Lạnh người' người mẹ trầm cảm dìm con trai 4 tuổi xuống nước tử vong

'Lạnh người' người mẹ trầm cảm dìm con trai 4 tuổi xuống nước tử vong

Đời sống 56 phút trước
Từ chối nhận giúp đỡ, Thương Tín suy sụp vì lâu không được gặp con gái

Từ chối nhận giúp đỡ, Thương Tín suy sụp vì lâu không được gặp con gái

Hậu trường 1 giờ 3 phút trước
Choáng với khối tài sản 'khủng' bà chủ Mailisa: Biệt phủ 4.000m2, la liệt siêu xe trăm tỷ và 16 chi nhánh thẩm mỹ viện

Choáng với khối tài sản 'khủng' bà chủ Mailisa: Biệt phủ 4.000m2, la liệt siêu xe trăm tỷ và 16 chi nhánh thẩm mỹ viện

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Thiếu quan sát, tài xế tông tử vong cụ bà đang qua đường

Thiếu quan sát, tài xế tông tử vong cụ bà đang qua đường

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp ngồi không hốt bạc, quý nhân mang lộc đến tận nhà, tiền căng chặt ví, phú quý tràn đầy

Từ ngày 1/10 đến 10/10 âm lịch, 3 con giáp ngồi không hốt bạc, quý nhân mang lộc đến tận nhà, tiền căng chặt ví, phú quý tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình

Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Người đàn ông tử vong sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày để gây ấn tượng với bố mẹ bạn gái

Người đàn ông tử vong sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày để gây ấn tượng với bố mẹ bạn gái

Thế giới 2 giờ 7 phút trước
NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Bộ Y tế phạt nặng một công ty ở TP.HCM vì bán thuốc độc

NÓNG: Bộ Y tế phạt nặng một công ty ở TP.HCM vì bán thuốc độc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh hài Thúy Nga diện váy cưới, bí mật kết hôn với Á vương ở tuổi U50?

Danh hài Thúy Nga diện váy cưới, bí mật kết hôn với Á vương ở tuổi U50?

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Thanh Hiền kết hôn lần 2

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Thanh Hiền kết hôn lần 2

Sức khỏe hiện tại của 'ngọc nữ bolero' sau 3 tháng điều trị phình động mạch não

Sức khỏe hiện tại của 'ngọc nữ bolero' sau 3 tháng điều trị phình động mạch não

NSƯT Chí Trung: “Tôi có 3 tỷ đồng gửi tiết kiệm, không sợ cô đơn”

NSƯT Chí Trung: “Tôi có 3 tỷ đồng gửi tiết kiệm, không sợ cô đơn”

Lan Phương gây chú ý khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Lan Phương gây chú ý khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'

Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'