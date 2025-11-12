Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Thanh Hiền kết hôn lần 2

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng, mong chờ đám cưới của cặp đôi trong thời gian tới.

Diễn viên Thanh Hiền vừa đăng tải ảnh đi đăng ký kết hôn cùng bạn trai Thanh Long. Cả hai hạnh phúc, rạng rỡ cùng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trước cổng của trụ sở UBND phường.

Còn Bùi Công Danh chia sẻ: “Luôn hạnh phúc em nhé, chúc mừng gia đình”.

Diễn viên Thanh Hiền và bạn trai Thanh Long đăng ký kết hôn

Cả hai trải qua vài năm gắn bó, đồng hành trước khi quyết định về chung một nhà. Người bạn đời của Thanh Hiền không hoạt động trong giới giải trí.

Trên trang cá nhân, Thanh Hiền thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên bạn trai. Nữ diễn viên cho biết Thanh Long thương yêu bé Grammy (con riêng của Thanh Hiền). Khi Thanh Hiền bận đi quay phim, ghi hình, anh tự tay chăm sóc, đưa đón con đi học. Thỉnh thoảng, Thanh Long cũng đồng hành bên Thanh Hiền trong một số sự kiện giải trí hoặc những buổi tụ tập cùng đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Thời gian rảnh rỗi, cả hai còn đưa con gái, các thành viên trong gia đình đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Trước đó, nữ diễn viên cởi mở khi chia sẻ hình ảnh người yêu trên trang cá nhân, được dân mạng khen ngợi đẹp đôi

Trước đây, Thanh Hiền từng kết hôn với Gia Bảo vào năm 2014. Cả hai có một con gái chung là bé Grammy. Đến tháng 11/2017, Gia Bảo và vợ quyết định chấm dứt hôn nhân vì những mâu thuẫn không thể hóa giải. Nam diễn viên hài tự nhận mình quá đam mê công việc, ít dành thời gian cho gia đình.

Có thời điểm, cả hai còn nảy sinh mâu thuẫn khi giành quyền nuôi con. Sau đó, Gia Bảo và Thanh Hiền giữ mối quan hệ bạn bè.

"Chúng tôi giữ quan hệ cho con. Thời gian trước có một số chuyện không vui. Trước đây, tôi chỉ nghĩ cứ đi làm, kiếm nhiều tiền là tốt. Nhưng bây giờ mình nhận ra tình cảm như một cái cây, nếu không tưới nước sẽ đến lúc khô héo", anh nói.