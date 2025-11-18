Xuất hiện tại tang lễ, Tuấn Hưng tiều tụy, suy sụp. Bên cạnh anh luôn có vợ - Thu Hương, cùng 3 con Su Hào, bé Son và bé Sâm. Bên ngoài nhà tang lễ, hàng trăm vòng hoa được gửi đến thay cho lời chia buồn sâu sắc.

Nhiều nghệ sĩ thân thiết với Tuấn Hưng như NSND Thanh Lam, Bằng Kiều, NSND Tự Long, MC Anh Tuấn, MC Phí Linh, siêu mẫu Hạ Vy, danh thủ Hồng Sơn… đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) sáng 17/11 để chia buồn với ca sĩ Tuấn Hưng trong lễ viếng mẹ anh - bà Nguyễn Thị Lam.

Bà Nguyễn Thị Lam qua đời lúc 21h15 ngày 15.11 sau thời gian mắc bạo bệnh, hưởng thọ 76 tuổi. Sự ra đi của mẹ là mất mát lớn đối với Tuấn Hưng.

Ca sĩ Tuấn Hưng lộ vẻ tiều tụy trong tang lễ của mẹ

Trước đó, tối 17/11, Tuấn Hưng chia sẻ về nỗi đau mất mẹ. Anh trải lòng: "Ngày hôm nay là ngày buồn nhất kể từ khi con sinh ra trên đời vì phải xa mẹ. Không có nỗi đau, mất mát nào lớn bằng sự chia ly này. Và chúng con đã phải chấp nhận sự thật này như một phần của cuộc sống. Những ngày ốm bệnh và đau đớn của mẹ không còn nữa. Giờ đây, linh hồn mẹ đã về cõi vĩnh hằng".

Ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn tới họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè đã có mặt để tiễn đưa mẹ ở chặng đường cuối cùng.

"Sự ra đi của mẹ để lại cho toàn thể gia đình những niềm thương nhớ vô hạn và chúng con sẽ cố gắng niệm Phật, tu tâm tích đức để mẹ được siêu thoát về nơi đất Phật", Tuấn Hưng chia sẻ.

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng

Theo đại diện truyền thông của Tuấn Hưng, nửa năm qua mẹ anh điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và thời gian cuối được gia đình chăm sóc tại nhà.

Hồi tháng 7, Tuấn Hưng từng cạo đầu, xuống tóc tại Yên Tử và tụng kinh mỗi ngày để cầu nguyện cho mẹ bình an. Anh và vợ thay nhau túc trực bên giường bệnh, cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất trong những tháng cuối đời của bà.

Nam ca sĩ chia sẻ rằng từ khi mẹ bệnh nặng, anh thấu hiểu sâu sắc sự vô thường của cuộc sống. Với anh, mẹ luôn là điểm tựa tinh thần, là người dạy anh sống nhân ái, biết ơn và vững vàng trước mọi sóng gió. Sinh thời, bà Lam hết lòng ủng hộ con trai trong sự nghiệp, và Tuấn Hưng cũng nhiều lần tôn vinh mẹ trên các sân khấu lớn.