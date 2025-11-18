45 người tử vong khi xe buýt tông vào xe chở dầu rồi bốc cháy

Thế giới 18/11/2025 05:50

Ít nhất 45 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt chở người hành hương đâm vào một xe bồn chở dầu diesel ở Saudi Arabia.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên đường cao tốc giữa Mecca và Medina trước khi chiếc xe buýt bốc cháy. Hầu hết các nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc được cho là công dân Ấn Độ. Hầu hết các nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm này được cho là công dân Ấn Độ.

Đoạn clip ghi lại cho thấy chiếc xe buýt bốc cháy sau vụ tai nạn chết người. Nguồn: Tahir Ibn Manzoor

Đại sứ quán Ấn Độ tại Saudi Arabia cho biết vụ tai nạn xe buýt "thảm khốc" liên quan đến những người hành hương Hồi giáo xảy ra gần thành phố linh thiêng Medina vào đêm 16/11.

Nhiều hành khách đang ngủ vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, các phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin.

Ủy viên cảnh sát VC Sajjanar cho biết: "45 người đã chết và chỉ có một người sống sót, hiện đang nằm viện".

Sau vụ tai nạn, Lãnh sự quán Ấn Độ tại Jeddah đã thành lập một phòng điều khiển hoạt động 24/24.

Lực lượng Phòng vệ Dân sự Saudi và cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường trong khi các quan chức Ấn Độ và đại diện cơ quan Umrah đã đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ và cung cấp thông tin cập nhật cho các gia đình ở Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên X: "Vô cùng đau buồn trước vụ tai nạn ở Medina liên quan đến công dân Ấn Độ. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình đã mất đi người thân yêu.

Khoảnh khắc xe buýt lăn xuống vực khiến 14 người tử vong thương tâm

Sập cầu ở khu khai thác mỏ khiến ít nhất 30 người tử vong

Tôi cầu nguyện cho tất cả những người bị thương sớm bình phục. Đại sứ quán của chúng tôi tại Riyadh và lãnh sự quán tại Jeddah đang cung cấp mọi hỗ trợ có thể".

Vào tháng 3/2023, một chiếc xe buýt chở khách hành hương đến thành phố linh thiêng Mecca đã bốc cháy sau một vụ va chạm trên cầu khiến 20 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

Bác sĩ xóa nhầm dấu phẩy trong đơn thuốc, bé trai 2 tuổi tử vong do quá liều

Bác sĩ xóa nhầm dấu phẩy trong đơn thuốc, bé trai 2 tuổi tử vong do quá liều

Cái chết của bé trai 2 tuổi tên De’Markus Page tại bang Florida (Mỹ) là lời nhắc nhở đau lòng về sự mong manh của sự sống. Một lỗi đánh máy tưởng chừng đơn giản trong quy trình kê đơn thuốc đã cướp đi sinh mạng một đứa trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi 45 người tử vong

TIN MỚI NHẤT

Va chạm giữa ô tô con và xe ben xảy ra trong đêm khiến 4 người tử vong, 7 người bị thương

Va chạm giữa ô tô con và xe ben xảy ra trong đêm khiến 4 người tử vong, 7 người bị thương

Video 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 19/11/2025, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, sự nghiệp hanh thông, đào hoa không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Tư 19/11/2025, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, sự nghiệp hanh thông, đào hoa không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 19/11/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp danh lợi song toàn, thu hái bộn tiền, vận trình vụt sáng hơn sao, công việc suôn sẻ trăm đường

Đúng ngày mai, thứ Tư 19/11/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp danh lợi song toàn, thu hái bộn tiền, vận trình vụt sáng hơn sao, công việc suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Bị CSGT phạt tiền, người phụ nữ không chịu nộp phạt và nằm xuống đất, giãy giụa phản đối

Bị CSGT phạt tiền, người phụ nữ không chịu nộp phạt và nằm xuống đất, giãy giụa phản đối

Video 1 giờ 39 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 19/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Tử vi ngày mới, thứ Tư 19/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Vì sao phụ nữ dễ bị đột quỵ hơn nam giới?

Vì sao phụ nữ dễ bị đột quỵ hơn nam giới?

Sức khỏe 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 18/11/2025, 3 con giáp may mắn hanh thông, Tài Lộc rộn ràng, tiền bạc thả ga, thoải mái tiêu xài, giàu lên nhanh chóng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 18/11/2025, 3 con giáp may mắn hanh thông, Tài Lộc rộn ràng, tiền bạc thả ga, thoải mái tiêu xài, giàu lên nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
45 người tử vong khi xe buýt tông vào xe chở dầu rồi bốc cháy

45 người tử vong khi xe buýt tông vào xe chở dầu rồi bốc cháy

Thế giới 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 18/11/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng hôm nay, thứ Ba 18/11/2025, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Củ sen có tác dụng gì? Ăn vào có tác dụng gì cho sức khỏe?

Củ sen có tác dụng gì? Ăn vào có tác dụng gì cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương

Sạt lở vùi xe khách trên đèo nối Nha Trang - Đà Lạt: 6 người tử vong, nhiều người bị thương

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Khoảnh khắc tài xế cùng xe tải bị lũ cuốn trôi khi cố vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu

Khoảnh khắc tài xế cùng xe tải bị lũ cuốn trôi khi cố vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ xóa nhầm dấu phẩy trong đơn thuốc, bé trai 2 tuổi tử vong do quá liều

Bác sĩ xóa nhầm dấu phẩy trong đơn thuốc, bé trai 2 tuổi tử vong do quá liều

Trung Quốc sản xuất thuốc trường sinh, giúp con người sống tới 150 tuổi

Trung Quốc sản xuất thuốc trường sinh, giúp con người sống tới 150 tuổi

Người đàn ông chi hơn 14 tỷ đồng tiêm 10.000 liều axit tạo cơ bụng 8 múi

Người đàn ông chi hơn 14 tỷ đồng tiêm 10.000 liều axit tạo cơ bụng 8 múi

Danh tính nàng hoa hậu bị xe tải tông tử vong sau khi đăng quang

Danh tính nàng hoa hậu bị xe tải tông tử vong sau khi đăng quang

Người đàn ông tử vong sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày để gây ấn tượng với bố mẹ bạn gái

Người đàn ông tử vong sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày để gây ấn tượng với bố mẹ bạn gái

Xe buýt lao xuống vực vỡ nát, 37 người tử vong, trong đó có người già và trẻ em

Xe buýt lao xuống vực vỡ nát, 37 người tử vong, trong đó có người già và trẻ em