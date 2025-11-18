Ít nhất 45 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt chở người hành hương đâm vào một xe bồn chở dầu diesel ở Saudi Arabia.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên đường cao tốc giữa Mecca và Medina trước khi chiếc xe buýt bốc cháy. Hầu hết các nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc được cho là công dân Ấn Độ. Hầu hết các nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm này được cho là công dân Ấn Độ.

Đoạn clip ghi lại cho thấy chiếc xe buýt bốc cháy sau vụ tai nạn chết người. Nguồn: Tahir Ibn Manzoor

Đại sứ quán Ấn Độ tại Saudi Arabia cho biết vụ tai nạn xe buýt "thảm khốc" liên quan đến những người hành hương Hồi giáo xảy ra gần thành phố linh thiêng Medina vào đêm 16/11.

Nhiều hành khách đang ngủ vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, các phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin.

Ủy viên cảnh sát VC Sajjanar cho biết: "45 người đã chết và chỉ có một người sống sót, hiện đang nằm viện".

Sau vụ tai nạn, Lãnh sự quán Ấn Độ tại Jeddah đã thành lập một phòng điều khiển hoạt động 24/24.

Lực lượng Phòng vệ Dân sự Saudi và cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường trong khi các quan chức Ấn Độ và đại diện cơ quan Umrah đã đến hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ và cung cấp thông tin cập nhật cho các gia đình ở Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên X: "Vô cùng đau buồn trước vụ tai nạn ở Medina liên quan đến công dân Ấn Độ. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình đã mất đi người thân yêu.

Tôi cầu nguyện cho tất cả những người bị thương sớm bình phục. Đại sứ quán của chúng tôi tại Riyadh và lãnh sự quán tại Jeddah đang cung cấp mọi hỗ trợ có thể".

Vào tháng 3/2023, một chiếc xe buýt chở khách hành hương đến thành phố linh thiêng Mecca đã bốc cháy sau một vụ va chạm trên cầu khiến 20 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

