Hỗn loạn sau màn đánh ghen, nhân tình bỏ chạy 'tái mặt', nhưng vài tháng sau lại có được cái kết 'đẹp như mơ

Tâm sự 19/11/2025 16:45

Chỗ này đắt khách lắm, tôi có thể kiếm được vài trăm nghìn mỗi ngày, một tháng tôi có thể trang trải đủ số tiền sinh hoạt và học phí đại học, lại đỡ bớt phần nào gánh nặng cho ba mẹ. Và một phần... là vì em.  

Tôi lái xe ôm tại một phố đèn đỏ trong trung tâm thành phố, nơi đặc mùi rượu bia và thuốc lá. Những chiếc váy hở hang, những lời mời gọi lả lơi, những cuộc vui sớm nở tối tàn đã một phần trở nên quá quen thuộc trong cuộc sống của tôi.

Chỗ này đắt khách lắm, tôi có thể kiếm được vài trăm nghìn mỗi ngày, một tháng tôi có thể trang trải đủ số tiền sinh hoạt và học phí đại học, lại đỡ bớt phần nào gánh nặng cho ba mẹ. Và một phần... là vì em.  

Em tên Mai. Một người con gái mang nét đẹp dịu dàng, mái tóc đen dài, đôi mắt trong trẻo buồn buồn điểm trên vẻ đẹp mong manh ấy. Mỗi sáng tôi đều đợi để chở em về. Tôi gặp Mai trong tình cảnh éo le lắm! Lúc ấy, em đang ngủ với một gã đàn ông trên 50 tuổi thì bị vợ gã xông vào bắt gian. Sau một hồi cấu xé nhau thì em chỉ kịp chạy thật nhanh chả vội cả mang giày. Em nhảy phắt lên yên xe tôi rồi hối tôi lái xe chạy mất hút. Sau một đoạn đường dài chở em đã khá an toàn, tôi hỏi rằng em muốn đi đâu, em cứ nhìn vào những ánh đèn đường xa xăm, em bảo em cũng không biết nữa.

Hỗn loạn sau màn đánh ghen, nhân tình bỏ chạy 'tái mặt', nhưng vài tháng sau lại có được cái kết 'đẹp như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau một hồi lái xe trong vô định, em bảo tôi thả em xuống một con đường vắng để em tự đi bộ về. Trông em lúc đó thật bé nhỏ, đôi chân trần trắng ngần gầy gò dưới lớp váy mỏng cứ chốc chốc lại bị gió thổi nhẹ tốc lên. Tôi thấy thế liền cho em mượn đôi dép tổ ông tôi đang mang, bảo với em cũng chẳng đáng gì, chỉ cần làm khách hàng hằng ngày của tôi là được. Đôi mắt em tít lại, em cười với tôi một nụ cười nhẹ tựa làn mây.

Tôi không biết trong mình hiện lên loại cảm xúc gì, chỉ là hằng ngày, tôi luôn mong đợi bóng dáng gầy gò nhỏ bé ấy. Đau lòng khi nhìn thấy em với một gã nào đó mà chẳng làm được gì. Tôi từng hỏi em sao lại chọn nghề này, có vẻ em cũng chẳng muốn nhắc tới. Sau một hồi im lặng, em kể tôi nghe về năm 16 tuổi, em yêu một gã đàn ông 30, gã ta sau một đêm khiến em dâng cả thể xác thì lừa bán em vào động mại dâm. Ba mẹ em đều mất cả nên cũng chẳng còn nơi để gọi là gia đình. Em cứ thế trôi dạt trong cái thành phố triệu người, lầm lũi đi về sau mỗi cuộc vui. Thế giới của em quanh quẩn trong những bộ váy ngắn, son phấn, nước hoa, giày cao gót.

Tôi hỏi em rằng em có ước mơ chứ? Em bảo tôi ước mơ của em đơn giản là có người yêu em thật lòng. Vì sau bao năm với những cuộc tình vội, em vẫn không tìm được người thật sự yêu em. Em chẳng mong mình sẽ có một tương lai thật đẹp, vì bản thân – em  đã đánh mất lâu rồi. Nói rồi nước mắt em nhẹ lăn dài trên gò má. Thúy Kiều cũng cần phải có tình yêu mà!

Tôi ôm em, khẽ vuốt mái tóc đen dài. Cảm giác trong tôi lạ lắm, đó không phải là thương hại, mà đó là thương em. Tôi muốn mang lại cho người con gái này một gia đình thực sự. Tôi muốn bù đắp phần đời đã mất, tuổi xuân đã lỡ làng của em. Chờ tôi nhé, một gần nhất, tôi sẽ nói với cả thế giới này rằng tôi yêu em. Chờ tôi nhé, một ngày gần nhất, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Lấy hết can đảm thú nhận tán gái vì 'lời thách 3 triệu', bạn gái không giận mà còn hè lộ sự thật

Lấy hết can đảm thú nhận tán gái vì 'lời thách 3 triệu', bạn gái không giận mà còn hè lộ sự thật

Tôi tức quá, không thể để mất mặt như vậy được liền liều mạng nhận. “Chúng mày nhớ đấy giữ lời hứa đấy.” Bọn chúng nghe tôi nói xong còn bò ra cười khiêu khích, cái kiểu tôi chỉ thùng rỗng kêu to ấy. Tôi lại càng tức ứa máu. Nhất định phải cho bạn này sáng mắt ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sức mạnh thực sự của phụ nữ sau chia tay, không phải nhan sắc, mà là 'thái độ kiêu hãnh' khiến người cũ 'hối hận

Sức mạnh thực sự của phụ nữ sau chia tay, không phải nhan sắc, mà là 'thái độ kiêu hãnh' khiến người cũ 'hối hận

Tâm sự 22 phút trước
Bị em dâu mỉa mai 'không biết đẻ', tôi nhẫn nhịn chờ ngày 'tung chiêu độc' khiến cô ta 'tái xanh mặt mày' vì hối hận

Bị em dâu mỉa mai 'không biết đẻ', tôi nhẫn nhịn chờ ngày 'tung chiêu độc' khiến cô ta 'tái xanh mặt mày' vì hối hận

Tâm sự 37 phút trước
Tức giận vì nghi chồng ngoại tình, vợ 'bật khóc ngỡ ngàng' khi nhận được sấp giấy đầy bất ngờ trong ngày sinh nhật

Tức giận vì nghi chồng ngoại tình, vợ 'bật khóc ngỡ ngàng' khi nhận được sấp giấy đầy bất ngờ trong ngày sinh nhật

Tâm sự 52 phút trước
Ngu Thư Hân bán vé concert cao ngất ngưỡng để mừng sinh nhật

Ngu Thư Hân bán vé concert cao ngất ngưỡng để mừng sinh nhật

Sao quốc tế 57 phút trước
Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngập lối, hút cạn Lộc Trời, muộn phiền tiêu tan, thay thời đổi vận, vạn sự hanh thông hơn người

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngập lối, hút cạn Lộc Trời, muộn phiền tiêu tan, thay thời đổi vận, vạn sự hanh thông hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Vợ sát hại chồng do không khuyên được chồng ngừng nhắn tin tán gái

Vợ sát hại chồng do không khuyên được chồng ngừng nhắn tin tán gái

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Hỗn loạn sau màn đánh ghen, nhân tình bỏ chạy 'tái mặt', nhưng vài tháng sau lại có được cái kết 'đẹp như mơ

Hỗn loạn sau màn đánh ghen, nhân tình bỏ chạy 'tái mặt', nhưng vài tháng sau lại có được cái kết 'đẹp như mơ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau đêm nay, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Hàng xóm 'vô tình' tiết lộ sự thật 'gây sốc', khiến cô gái phải 'rút lui' gấp gáp trong ngày đầu về ra mắt nhà bạn trai

Hàng xóm 'vô tình' tiết lộ sự thật 'gây sốc', khiến cô gái phải 'rút lui' gấp gáp trong ngày đầu về ra mắt nhà bạn trai

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Vừa hy vọng đổi đời, chồng lại đột ngột đột quỵ đẩy người vợ vào bi kịch đầy nước mắt

Vừa hy vọng đổi đời, chồng lại đột ngột đột quỵ đẩy người vợ vào bi kịch đầy nước mắt

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 20/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 20/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc vào nhà liên tục, Mão - Thìn cẩn thận tiền mất tật mang, công việc trắc trở không ngừng

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Lời khai bất ngờ của Hoa hậu Thùy Tiên trước tòa: Công ty Sen Vàng hưởng 30% giá trị hợp đồng?

Lời khai bất ngờ của Hoa hậu Thùy Tiên trước tòa: Công ty Sen Vàng hưởng 30% giá trị hợp đồng?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt quả tang chồng 'hú hí', vợ bị gã tệ bạc 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' giữa đường và cái kết 'hả hê tột độ' khiến ai cũng vỗ tay

Bắt quả tang chồng 'hú hí', vợ bị gã tệ bạc 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' giữa đường và cái kết 'hả hê tột độ' khiến ai cũng vỗ tay

Sức mạnh thực sự của phụ nữ sau chia tay, không phải nhan sắc, mà là 'thái độ kiêu hãnh' khiến người cũ 'hối hận

Sức mạnh thực sự của phụ nữ sau chia tay, không phải nhan sắc, mà là 'thái độ kiêu hãnh' khiến người cũ 'hối hận

Bị em dâu mỉa mai 'không biết đẻ', tôi nhẫn nhịn chờ ngày 'tung chiêu độc' khiến cô ta 'tái xanh mặt mày' vì hối hận

Bị em dâu mỉa mai 'không biết đẻ', tôi nhẫn nhịn chờ ngày 'tung chiêu độc' khiến cô ta 'tái xanh mặt mày' vì hối hận

Tức giận vì nghi chồng ngoại tình, vợ 'bật khóc ngỡ ngàng' khi nhận được sấp giấy đầy bất ngờ trong ngày sinh nhật

Tức giận vì nghi chồng ngoại tình, vợ 'bật khóc ngỡ ngàng' khi nhận được sấp giấy đầy bất ngờ trong ngày sinh nhật

Hàng xóm 'vô tình' tiết lộ sự thật 'gây sốc', khiến cô gái phải 'rút lui' gấp gáp trong ngày đầu về ra mắt nhà bạn trai

Hàng xóm 'vô tình' tiết lộ sự thật 'gây sốc', khiến cô gái phải 'rút lui' gấp gáp trong ngày đầu về ra mắt nhà bạn trai

Vừa hy vọng đổi đời, chồng lại đột ngột đột quỵ đẩy người vợ vào bi kịch đầy nước mắt

Vừa hy vọng đổi đời, chồng lại đột ngột đột quỵ đẩy người vợ vào bi kịch đầy nước mắt