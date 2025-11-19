Vợ sát hại chồng do không khuyên được chồng ngừng nhắn tin tán gái

Đời sống 19/11/2025 16:54

Ngày 19/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lầu Y Chò (SN 1989, trú xã Mường Xén, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 19/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án Giết người đối với bị cáo Lầu Y Chò (SN 1990, trú tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An). Nạn nhân trong vụ án là anh X.B.C., chồng bị cáo Chò.

Cáo trạng thể hiện, khoảng tháng 4, Chò phát hiện chồng nhắn tin tán tỉnh một người phụ nữ. Chò yêu cầu chồng chấm dứt việc nhắn tin, đồng thời nhờ bố mẹ chồng khuyên can nhưng anh C. không nghe.

 

Tối 4/5, thấy chồng ngang nhiên gọi điện thoại tán tỉnh người phụ nữ, Chò nảy sinh kế hoạch giết chồng rồi tự tử. Sáng 5/5, trong khi chồng đang ngủ, Chò dùng dao đâm vào bụng nạn nhân.

Người đàn ông tỉnh dậy, nắm chặt lưỡi dao và cầu cứu con trai. Khi thấy người nhà chạy đến, Chò dừng đâm chồng, định đâm vào bụng mình để tự tử nhưng được ngăn chặn kịp thời.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh C. không qua khỏi.

Vợ sát hại chồng do không khuyên được chồng ngừng nhắn tin tán gái - Ảnh 1
Bị cáo Lầu Y Chò tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Công lý, tại phiên tòa, bị cáo Lầu Y Chò thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo bày tỏ sự hối hận vì ghen tuông và thiếu kiểm soát đã gây ra sự việc khiến chồng chết, các con mồ côi còn bản thân bị cáo dính vào cảnh tù tội.

Bị cáo Chò mong muốn nhận được sự tha thứ của người thân và pháp luật khoan hồng để sớm trở về chăm sóc, nuôi dạy các con.

Có mặt tại phiên tòa với tư cách là đại diện hợp pháp của bị hại và giám hộ cho các cháu, bố mẹ anh C. cũng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho con dâu.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lầu Y Chò 13 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường 80 triệu đồng tổn thất tinh thần, chi phí mai táng... cho đại diện hợp pháp của bị hại.

Từ khóa:   vợ sát hại chồng tin moi ghen tuông

