Ngày 19/11, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một phụ nữ bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi xảy ra sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 3h ngày 19/11, một phần núi tại tổ 48, bán đảo Hải Minh, phường Quy Nhơn bất ngờ sạt lở, đất đá đổ tràn vào nhà của vợ chồng bà Đ.T.C. (SN 1967) khiến 2 vợ chồng mắc kẹt bên trong.

Ngay khi nhận được tin báo, địa phương phối hợp lực lượng cứu hộ và người dân tổ chức tìm kiếm.

Sáng 19/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy và cứu sống được chồng bà C.. Đến trưa cùng ngày, bà C. được tìm thấy, nhưng do bị vùi lấp quá lâu và thiếu ôxy nên nạn nhân đã tử vong.

Theo ông Toàn, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do khu vực bán đảo Hải Minh chỉ có thể tiếp cận bằng tàu, trong khi thời tiết xấu. Hiện trường vụ sạt lở cũng được phong tỏa. Lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Lực lượng nỗ lực tìm kiếm người phụ nữ mắc kẹt trong vụ sạt lở núi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại khu vực núi Một (phường Quy Nhơn), tình trạng sạt lở xảy ra từ khoảng 2h sáng 19.11 và vẫn đang tiếp diễn. Đất đá tiếp tục tràn xuống khu vực chân núi thuộc khu phố 57, đe dọa an toàn người dân sinh sống gần đó.

Chính quyền phường Quy Nhơn đã giăng dây, cắm biển cảnh báo, ngăn người dân vào khu vực nguy hiểm. Địa phương cũng đã chủ động sơ tán 35 hộ dân ven chân núi đến nơi tránh trú an toàn.

Hiện trên địa bàn phường vẫn còn 3 điểm được xác định có nguy cơ sạt lở cao. Toàn bộ người dân tại các vị trí này đã được sơ tán nhằm bảo đảm an toàn tối đa trong thời điểm mưa lớn còn kéo dài.

