Vừa đi làm về, người phụ nữ ra chuồng gà phát hiện trăn khủng với chiếc bụng to đang đu trên sà ngang mái nhà khiến ai cũng sợ hãi

Hình ảnh ghi lại cho thấy con trăn vật lộn với chiếc bụng to trên sàn nhà. Nó đang muốn 'tẩu thoát' nhưng nam nhân viên cứu hộ đã khống chế bằng chiếc gậy và cố mang nó đi xa khỏi khu dân cư.
