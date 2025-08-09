Giá vàng hôm nay, ngày 9/8/2025: Tiếp tục tăng mạnh, vàng trong nước bỏ xa thế giới 

Đời sống 09/08/2025 09:42

Hôm nay, ngày 9/8/2025, giá vàng tiếp tục tăng mạnh, chưa dừng đà tăng trong bối cảnh Mỹ áp thuế nhập khẩu lên vàng thỏi, gây sóng gió với thị trường toàn cầu. 

Theo báo Thanh Niên, sáng 9/8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đứng yên khi mua vào 123,2 triệu đồng, bán ra 124,4 triệu đồng. Đây là mức cao kỷ lục trong lịch sử của giá vàng. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC giảm xuống còn 1,2 triệu đồng thay vì 1,5 triệu đồng/lượng như giữa tuần. 

Tương tự, vàng nhẫn cũng đứng yên ở mức cao kỷ lục như Công ty SJC mua vào 117,3 triệu đồng, bán ra 119,8 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 117,5 triệu đồng, bán ra 120 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 117,5 triệu đồng và bán ra 120 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 117,8 triệu đồng và bán ra 120,8 triệu đồng… Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn được duy trì từ 2,5 - 3 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa

Theo báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng 9/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 3.399 USD/ounce, tăng 21 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.378 USD/ounce). 

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 19 USD, đạt 3.473,30 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 3.534 USD/ounce trong phiên 8/8.

Thị trường rung chuyển do thuế quan Mỹ

Tờ Financial Times đưa tin Mỹ đã áp thuế nhập khẩu lên vàng thỏi 1 kg và 100 ounce - một động thái gây sốc vớ ngành công nghiệp vàng. Các loại vàng này bị xếp vào mã hải quan chịu thuế, trái ngược với kỳ vọng trước đó sẽ được miễn thuế theo chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Thụy Sĩ, trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới, chịu ảnh hưởng nặng nề khi Mỹ áp mức thuế 39% lên hàng nhập khẩu từ quốc gia này - một trong những mức cao nhất trong gói thuế quan mới, có hiệu lực từ ngày 7/8. 

Vàng thỏi 1 kg chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ sang Mỹ. Theo Financial Times, trong 12 tháng tính đến tháng 6-2025, Thụy Sĩ xuất khẩu vàng trị giá 61,5 tỷ USD sang Mỹ. Với mức thuế 39%, số vàng này sẽ chịu thêm khoảng 24 tỉ USD tiền thuế.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/8/2025: Tiếp tục tăng mạnh, vàng trong nước bỏ xa thế giới  - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Động thái này đe dọa làm gián đoạn dòng chảy thương mại vàng toàn cầu. Nhiều cơ sở tinh luyện vàng Thụy Sĩ đã tạm dừng hoặc giảm giao hàng sang Mỹ. Ông Christoph Wild, Chủ tịch Hiệp hội Nhà sản xuất và Kinh doanh kim loại quý Thụy Sĩ, cho biết việc phân loại mã hải quan không rõ ràng đã gây ra những thách thức nghiêm trọng cho ngành vàng.

Ngoài ra, giá vàng tăng mạnh bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm cắt giảm lãi suất. Dữ liệu việc làm yếu của Mỹ và chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy dòng tiền đổ vào vàng. Song, một số nhà phân tích cảnh báo thị trường có thể đối mặt biến động lớn nếu căng thẳng thương mại không được giải quyết.

