Giá vàng hôm nay, ngày 8/8/2025: Bứt phá mạnh mẽ, vàng SJC giữ mức kỷ lục, đắt hơn thế giới trên 16 triệu

Hôm nay, ngày 8/8/2025 thị trường vàng tiếp tục đà tăng ấn tượng, nhờ động lực Trung Quốc gia tăng dự trữ vàng. Vàng trong nước đắt hơn thế giới trên 16 triệu đồng.

Theo báo Thanh Niên, sáng 8/8, giá vàng thế giới tăng 8 USD, lên 3.385 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 107,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Trong nước, sau khi tăng vọt qua mức đỉnh cũ trên 124 triệu đồng/lượng trong chiều hôm qua thì vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm trở lại và hiện được mua vào 122,6 triệu đồng, bán ra 124 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC duy trì ở mức 1,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước tăng theo giá thế giới. Ảnh: Báo Người Lao Động. So với mức đỉnh hôm qua thì mỗi lượng vàng miếng giảm 100.000 đồng. Tuy nhiên, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn đắt hơn thế giới 16,3 triệu đồng.

Riêng vàng nhẫn vẫn đứng yên, Công ty SJC được duy trì giá mua vào 116,8 triệu đồng, bán ra 119,3 triệu đồng như hôm qua; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục mua vàng nhẫn 117,5 triệu đồng, bán ra 120 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 117,5 triệu đồng và bán ra 120 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 117,8 triệu đồng và bán ra 120,8 triệu đồng… Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ ngày 8/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.403 USD/ounce, tăng 33 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.370 USD/ounce).

Thị trường quốc tế đạt 3.403 USD/ounce, tăng 33 USD. Ảnh: Báo Thanh Niên. Hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, cộng thêm 17,7 USD, chạm mốc 3.451 USD/ounce. Nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng của giá vàng hôm nay được cho là thông tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục tích lũy vàng trong tháng 7, đánh dấu tháng thứ chín liên tiếp mua vào. Theo Bloomberg, dự trữ vàng của PBoC đã tăng thêm 60.000 ounce, đưa tổng lượng vàng nắm giữ lên 73,96 triệu ounce. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã mua vào khoảng 36 tấn vàng, nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, là một trong những động lực chính giúp giá vàng tăng 30% từ đầu năm đến nay, dù tốc độ mua vào đã chậm lại do giá vàng ở mức cao. Với động thái mua vàng từ các ngân hàng trung ương, giới phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giữ xu hướng đi lên, dù áp lực từ đồng USD tăng giá có thể ảnh hưởng phần nào.

