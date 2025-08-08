Giá vàng hôm nay, ngày 8/8/2025: Bứt phá mạnh mẽ, vàng SJC giữ mức kỷ lục, đắt hơn thế giới trên 16 triệu

Đời sống 08/08/2025 10:26

Hôm nay, ngày 8/8/2025 thị trường vàng tiếp tục đà tăng ấn tượng, nhờ động lực Trung Quốc gia tăng dự trữ vàng. Vàng trong nước đắt hơn thế giới trên 16 triệu đồng.

Theo báo Thanh Niên, sáng 8/8, giá vàng thế giới tăng 8 USD, lên 3.385 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 107,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Trong nước, sau khi tăng vọt qua mức đỉnh cũ trên 124 triệu đồng/lượng trong chiều hôm qua thì vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm trở lại và hiện được mua vào 122,6 triệu đồng, bán ra 124 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC duy trì ở mức 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/8/2025: Bứt phá mạnh mẽ, vàng SJC giữ mức kỷ lục, đắt hơn thế giới trên 16 triệu - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng theo giá thế giới. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

So với mức đỉnh hôm qua thì mỗi lượng vàng miếng giảm 100.000 đồng. Tuy nhiên, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn đắt hơn thế giới 16,3 triệu đồng.

Riêng vàng nhẫn vẫn đứng yên, Công ty SJC được duy trì giá mua vào 116,8 triệu đồng, bán ra 119,3 triệu đồng như hôm qua; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục mua vàng nhẫn 117,5 triệu đồng, bán ra 120 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 117,5 triệu đồng và bán ra 120 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 117,8 triệu đồng và bán ra 120,8 triệu đồng…

Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ ngày 8/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.403 USD/ounce, tăng 33 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.370 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay, ngày 8/8/2025: Bứt phá mạnh mẽ, vàng SJC giữ mức kỷ lục, đắt hơn thế giới trên 16 triệu - Ảnh 2
Thị trường quốc tế đạt 3.403 USD/ounce, tăng 33 USD. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, cộng thêm 17,7 USD, chạm mốc 3.451 USD/ounce.

Nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng của giá vàng hôm nay được cho là thông tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục tích lũy vàng trong tháng 7, đánh dấu tháng thứ chín liên tiếp mua vào.

Theo Bloomberg, dự trữ vàng của PBoC đã tăng thêm 60.000 ounce, đưa tổng lượng vàng nắm giữ lên 73,96 triệu ounce. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã mua vào khoảng 36 tấn vàng, nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, là một trong những động lực chính giúp giá vàng tăng 30% từ đầu năm đến nay, dù tốc độ mua vào đã chậm lại do giá vàng ở mức cao.

Với động thái mua vàng từ các ngân hàng trung ương, giới phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giữ xu hướng đi lên, dù áp lực từ đồng USD tăng giá có thể ảnh hưởng phần nào.

Giá vàng hôm nay, ngày 7/8/2025: Trong nước đứng yên nhưng người mua tiếp tục bị lỗ ngay 2,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/8/2025: Trong nước đứng yên nhưng người mua tiếp tục bị lỗ ngay 2,5 triệu đồng

Hôm nay, ngày 7/8/2025 giá vàng thế giới duy trì đà tăng khi nhà đầu tư tích cực mua vào, dự trữ vàng tại Trung Quốc đạt mức kỷ lục. Trong khi đó, giá vàng trong nước đứng yên trong sáng nay.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng tăng

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 8/8/2025: Bứt phá mạnh mẽ, vàng SJC giữ mức kỷ lục, đắt hơn thế giới trên 16 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 8/8/2025: Bứt phá mạnh mẽ, vàng SJC giữ mức kỷ lục, đắt hơn thế giới trên 16 triệu

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ đúng ngày 9/8/2025, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ đúng ngày 9/8/2025, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Chính thức bước qua ngày 15/6 âm lịch, 3 con giáp được Cát Tinh chiếu mệnh, sự nghiệp tiến xa, tiền của gấp bội, thành công trải thảm hồng

Chính thức bước qua ngày 15/6 âm lịch, 3 con giáp được Cát Tinh chiếu mệnh, sự nghiệp tiến xa, tiền của gấp bội, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Hà Nội: Va chạm ô tô trên cầu Nhật Tân, người đàn ông tử vong bên cạnh mô tô phân khối lớn vỡ nhiều mảnh

Hà Nội: Va chạm ô tô trên cầu Nhật Tân, người đàn ông tử vong bên cạnh mô tô phân khối lớn vỡ nhiều mảnh

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ sau ngày 8/8/2025

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ sau ngày 8/8/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Cuối tuần này (9/8 - 10/8), số ĐẠI GIA gọi tên 3 con giáp, tiền ùa vào nhà, MƯA VÀNG GIÓ BẠC kéo đến, đào trúng kho báu, thêm hỷ thêm tiền

Cuối tuần này (9/8 - 10/8), số ĐẠI GIA gọi tên 3 con giáp, tiền ùa vào nhà, MƯA VÀNG GIÓ BẠC kéo đến, đào trúng kho báu, thêm hỷ thêm tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay. ngày 8/8/2025, 3 con giáp gánh tiền còng lưng, GIÀU có hết phần thiên hạ, may mắn song hành, thành công chạm ĐỈNH vinh quang

Đúng 20h hôm nay. ngày 8/8/2025, 3 con giáp gánh tiền còng lưng, GIÀU có hết phần thiên hạ, may mắn song hành, thành công chạm ĐỈNH vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 8/8/2025, phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc như thác đổ, hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 8/8/2025, phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc như thác đổ, hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Giữa lùm xùm với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư lần đầu phản hồi tin đồn 'không ai mời đóng phim'

Giữa lùm xùm với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư lần đầu phản hồi tin đồn 'không ai mời đóng phim'

Sao quốc tế 4 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, TRỜI ban điềm lành, 3 con giáp Tài Lộc chạm ĐỈNH, tiền chắn hết lối đi, gặp may mắn đủ đường, sống trong VINH HOA PHÚ QUÝ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, TRỜI ban điềm lành, 3 con giáp Tài Lộc chạm ĐỈNH, tiền chắn hết lối đi, gặp may mắn đủ đường, sống trong VINH HOA PHÚ QUÝ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cầu treo đứt dây bất ngờ tại khu du lịch, 5 người tử vong, 24 người bị thương

Cầu treo đứt dây bất ngờ tại khu du lịch, 5 người tử vong, 24 người bị thương

Đau lòng: 4 du khách tử vong sau khi tắm biển và hồ bơi ở Khánh Hoà

Đau lòng: 4 du khách tử vong sau khi tắm biển và hồ bơi ở Khánh Hoà

Phát hiện thầy giáo cấp 3 tử vong dưới hồ: Nạn nhân tận tụy với nghề, sống giản dị

Phát hiện thầy giáo cấp 3 tử vong dưới hồ: Nạn nhân tận tụy với nghề, sống giản dị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hưng Yên: 27 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Hưng Yên: 27 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Hà Nội: Va chạm ô tô trên cầu Nhật Tân, người đàn ông tử vong bên cạnh mô tô phân khối lớn vỡ nhiều mảnh

Hà Nội: Va chạm ô tô trên cầu Nhật Tân, người đàn ông tử vong bên cạnh mô tô phân khối lớn vỡ nhiều mảnh

Nghi án chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát trong phòng trọ ở TP.HCM

Nghi án chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát trong phòng trọ ở TP.HCM

Mẹ nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: 'Mong con còn sống và bình an trở về'

Mẹ nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: 'Mong con còn sống và bình an trở về'

Thông tin bất ngờ về vụ người phụ nữ xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống đất

Thông tin bất ngờ về vụ người phụ nữ xách ngược cháu bé 16 tháng tuổi ném xuống đất

Bé gái 7 tuổi tử vong tại hồ bơi tư nhân ở Đồng Nai

Bé gái 7 tuổi tử vong tại hồ bơi tư nhân ở Đồng Nai