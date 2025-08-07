Giá vàng hôm nay, ngày 7/8/2025: Trong nước đứng yên nhưng người mua tiếp tục bị lỗ ngay 2,5 triệu đồng

Hôm nay, ngày 7/8/2025 giá vàng thế giới duy trì đà tăng khi nhà đầu tư tích cực mua vào, dự trữ vàng tại Trung Quốc đạt mức kỷ lục. Trong khi đó, giá vàng trong nước đứng yên trong sáng nay.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 7/8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được giữ nguyên với mức mua vào 122,4 triệu đồng, bán ra 123,8 triệu đồng. Các công ty khác cũng có giá bán vàng miếng bằng với Công ty SJC… Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 116,8 triệu đồng, bán ra 119,3 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục mua vàng nhẫn ở mức 117,5 triệu đồng, bán ra 120 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 117,5 triệu đồng và bán ra 120 triệu đồng… Chênh lệch mua bán vàng nhẫn duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng nên người mua vẫn bị lỗ mức này ngay khi mua vào.

Giá vàng sáng 7/8 đứng yên và người mua lỗ ngay 2,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 7/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.371 USD/ounce, tăng 13 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.358 USD/ounce). Đà tăng của giá vàng được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan của các nhà giao dịch, sẵn sàng mua vào khi giá giảm để tận dụng cơ hội giá hời. Tuy nhiên, "khẩu vị" rủi ro trên thị trường chung có phần chưa cải thiện đã hạn chế phần nào đà tăng của cả vàng.

Giá vàng thế giới duy trì đà tăng khi nhà đầu tư tích cực mua vào. Ảnh: Báo Người Lao Động. Theo bản tin từ Bloomberg, số lượng vàng thỏi dự trữ tại các kho liên kết với Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, báo hiệu nhu cầu vàng tại Trung Quốc đang phục hồi mạnh mẽ. Hơn 36 tấn vàng miếng đã được đăng ký giao dịch theo hợp đồng tương lai. Các nhà giao dịch và ngân hàng đang tận dụng chênh lệch giá giữa vàng tương lai và vàng vật chất để tối ưu hóa lợi nhuận. John Reade, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới, nhận định nhu cầu giao dịch vàng tại Trung Quốc diễn ra rất mạnh, được thúc đẩy bởi hoạt động chênh lệch giá. Các thị trường bên ngoài cũng tác động đến xu hướng giá vàng. Hiện tại, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng.

