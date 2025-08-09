Đúng hôm nay, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời

Tâm linh - Tử vi 09/08/2025 05:50

3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có thể sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc. Số tiền con giáp may mắn này thu về xứng đáng với công sức bỏ ra trước đó. Đây cũng là thời điểm tốt để bản mệnh xây dựng các mối quan hệ xã giao, thuận lợi cho việc hợp tác làm ăn, đầu tư, kinh doanh sẽ thu về thành tích vượt chỉ tiêu. 

Ngoài ra, con giáp này đang có nhiều cơ hội để đắm chìm trong tình yêu đôi lứa. Chỉ cần con giáp này muốn và gật đầu thì hai người sẽ thành một đôi, tình cảm sớm đã được xác lập, chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Các cặp vợ chồng cũng sẽ cảm thấy có nhiều cơ hội để hâm nóng tình yêu.

Đúng hôm nay, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

 

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi có phần tiến triển hơn. Con giáp này đi đâu cũng có người quý mến và giúp đỡ, giảm bớt khá nhiều khó khăn, chướng ngại vật trên con đường đi tới thành công. Để thành công hơn nữa, bản mệnh nên học cách hỏi hợp lý, cách nghe chăm chú, cách trả lời thông minh và ngừng nói khi cần thiết.

Người tuổi Mùi hãy tận dụng cát khí trong ngày để khiến cho đường tình duyên của mình vượng sắc hơn. Lục Hợp cục che chở, đào hoa bắt đầu khởi vượng, báo tin vui chuẩn bị về. Con giáp này đừng chần chừ do dự nhiều thêm nữa, bởi bản mệnh càng chần chừ thì càng có nguy cơ đánh mất tình yêu đáng lẽ thuộc về mình.

Đúng hôm nay, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ tăng tiến hơn nhiều. Bản mệnh đã có những quyết định sáng suốt và chớp được thời cơ kịp lúc, nhờ đó giành được lợi thế hơn người, thu được những thành công khá lớn, kéo theo đó là khoản lợi nhuận đáng ngưỡng mộ.

Con giáp này và người ấy đã dần hiểu nhau nhiều hơn, có khi tâm ý tương thông, chẳng cần nói nhiều cũng hiểu ý nhau. Không những thế, Thực Thần góp thêm niềm vui trong ngày cho người tuổi Tuất khi mà việc làm ăn kinh doanh vô cùng thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay luôn đó. Hãy chuẩn bị tinh thần để quản lý tài chính cho tốt nhé.

 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp đuổi hết vận xui, vươn tay hái lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 8/8/2025, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp phúc khí sâu dày, tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tài khoản nảy số liên tục

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 8/8/2025, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp phúc khí sâu dày, tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tài khoản nảy số liên tục

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp phúc khí sâu dày, tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tài khoản nảy số liên tục.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/8/2025, 3 con giáp may mắn tột cùng, nhà tích ngọc tích vàng, vinh quang vô lượng, tiền tài tăng đột biến, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/8/2025, 3 con giáp may mắn tột cùng, nhà tích ngọc tích vàng, vinh quang vô lượng, tiền tài tăng đột biến, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/8/2025, sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/8/2025, sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Vợ sảy thai 3 lần liên tiếp, bác sĩ chỉ ra thủ phạm là thói quen hàng ngày của chồng

Vợ sảy thai 3 lần liên tiếp, bác sĩ chỉ ra thủ phạm là thói quen hàng ngày của chồng

Xã hội 1 giờ 27 phút trước
Diễn viên Hòa Hiệp bất ngờ thông báo làm 'cha đơn thân', ngầm xác nhận ly hôn với vợ sau 3 tháng công khai

Diễn viên Hòa Hiệp bất ngờ thông báo làm 'cha đơn thân', ngầm xác nhận ly hôn với vợ sau 3 tháng công khai

Hậu trường 1 giờ 30 phút trước
'Ông trùm phim Việt' Phước Sang cần người dìu, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng sau 3 lần đột quỵ

'Ông trùm phim Việt' Phước Sang cần người dìu, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng sau 3 lần đột quỵ

Hậu trường 1 giờ 31 phút trước
Giải cứu thiếu niên bị 'bắt cóc online' đòi tiền chuộc ở Tây Ninh

Giải cứu thiếu niên bị 'bắt cóc online' đòi tiền chuộc ở Tây Ninh

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, 3 con giáp ngâm mình trong may mắn, may túi 3 gang hứng LỘC đổ về nhà, làm ăn sinh lời gấp bội, tiền tăng gấp 10

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, 3 con giáp ngâm mình trong may mắn, may túi 3 gang hứng LỘC đổ về nhà, làm ăn sinh lời gấp bội, tiền tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân tương trợ, 3 con giáp tiền bạc đầy tay, của nả đầy nhà, sự nghiệp vụt sáng, thăng hoa cả tình lẫn tiền

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân tương trợ, 3 con giáp tiền bạc đầy tay, của nả đầy nhà, sự nghiệp vụt sáng, thăng hoa cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 10/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc đầy túi, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, coi chừng tiểu nhân quấy phá

Tử vi Chủ Nhật 10/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc đầy túi, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, coi chừng tiểu nhân quấy phá

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/8/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, hưởng Vinh Hoa Phú Quý, tình duyên rộng lối

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/8/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, hưởng Vinh Hoa Phú Quý, tình duyên rộng lối

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong lúc chờ ly hôn chồng Tây, Lan Phương đưa 2 con vào TP.HCM làm một việc ý nghĩa

Trong lúc chờ ly hôn chồng Tây, Lan Phương đưa 2 con vào TP.HCM làm một việc ý nghĩa

Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

Kinh hoàng cảnh tượng ô tô đang chạy trên đường bị sét đánh 3 lần liên tiếp, kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc

Kinh hoàng cảnh tượng ô tô đang chạy trên đường bị sét đánh 3 lần liên tiếp, kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/8/2025, 3 con giáp may mắn tột cùng, nhà tích ngọc tích vàng, vinh quang vô lượng, tiền tài tăng đột biến, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/8/2025, 3 con giáp may mắn tột cùng, nhà tích ngọc tích vàng, vinh quang vô lượng, tiền tài tăng đột biến, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/8/2025, sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/8/2025, sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, 3 con giáp ngâm mình trong may mắn, may túi 3 gang hứng LỘC đổ về nhà, làm ăn sinh lời gấp bội, tiền tăng gấp 10

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, 3 con giáp ngâm mình trong may mắn, may túi 3 gang hứng LỘC đổ về nhà, làm ăn sinh lời gấp bội, tiền tăng gấp 10

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân tương trợ, 3 con giáp tiền bạc đầy tay, của nả đầy nhà, sự nghiệp vụt sáng, thăng hoa cả tình lẫn tiền

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân tương trợ, 3 con giáp tiền bạc đầy tay, của nả đầy nhà, sự nghiệp vụt sáng, thăng hoa cả tình lẫn tiền

Tử vi Chủ Nhật 10/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc đầy túi, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, coi chừng tiểu nhân quấy phá

Tử vi Chủ Nhật 10/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc đầy túi, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, coi chừng tiểu nhân quấy phá

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/8/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, hưởng Vinh Hoa Phú Quý, tình duyên rộng lối

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/8/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, hưởng Vinh Hoa Phú Quý, tình duyên rộng lối