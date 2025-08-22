TIN MỚI: Cảnh báo bão số 5 ảnh hưởng rộng, mưa gió dữ dội, đúng kỳ nghỉ lễ 2/9

Dự báo đêm nay, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông và sẽ mạnh lên thành bão trong khoảng rạng sáng đến sáng mai. Nhiều khả năng đây là cơn bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) trên Biển Đông trong năm nay.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 13h chiều nay, áp thấp nhiệt đới đang ở trên bán đảo Luzon (Philippines), cường độ đang duy trì cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9.

Do đó thời gian chuẩn bị, ứng phó còn ngắn (khoảng 2 ngày) trước khi gió mạnh và mưa lớn bắt đầu xảy ra", Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

"Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển nhanh (15-20km/h), cường độ cực đại có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 14-15. Dự báo sáng đến trưa 25-8 bão sẽ di chuyển (đổ bộ) vào đất liền nước ta.

Với kịch bản tác động hiện tại, cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Từ đêm 24 đến hết ngày 27-8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm.

Trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh nói trên.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm nay áp thấp nhiệt đới sẽ vào biển Đông, rạng sáng mai (23-8) mạnh lên thành bão. Ngày 23, 24-8, bão tác động trực tiếp đến quần đảo Hoàng Sa, sau đó tiến vào đất liền, dự kiến đổ bộ sáng hoặc trưa 25-8.

“Đây là cơn bão hình thành và di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động lớn cả về mưa và gió. Thời điểm xảy ra lại trùng với dịp nghỉ lễ 2-9, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nên ảnh hưởng kinh tế – xã hội sẽ rất lớn” - ông Hiệp lo ngại.

Dự báo, bão số 5 sẽ gây đợt mưa lớn diện rộng. Trọng tâm mưa từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có thể kéo dài từ rạng sáng 24 đến 26, 27-8. Lượng mưa phổ biến 200–300 mm, có nơi 600–700 mm. Nguy cơ rất cao về sạt lở, lũ quét, đặc biệt là khu vực Tây Thanh Hóa, Tây Nghệ An, Tây Huế, Tây Quảng Trị.

Thứ trưởng Hiệp cho biết rất đáng quan ngại về mưa lớn, vì bài học từ các trận mưa lớn gần đây cho thấy nhiều trận vượt cả kịch bản lịch sử. Ông cũng lưu ý lượng nước từ lưu vực bên Lào dồn về, có thể gây lũ rất lớn.

Về gió, dự báo thời điểm này cho thấy đây là cơn bão mạnh, càng vào gần đất liền càng tăng cấp, hiện chưa thấy có dấu hiệu giảm cấp. Vùng tác động của gió mạnh tập trung từ Nghệ An - Quảng Trị với gió giật trên cấp 12, có thể lên cấp 13-14.

Để chủ động ứng phó với các tác động của bão số 5, Thứ trưởng Bộ NN&MT đưa ra các đầu việc cần phải xử lý ngay. Cụ thể, cần sớm có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị rà soát toàn bộ hồ thủy điện, vì thời điểm này các hồ đã tích đầy. Hồ thủy lợi cơ bản an toàn, nhưng hồ nhỏ, hồ bậc thang rất nhiều, dễ gây rủi ro khi xả lũ.

Địa phương phải tính toán di dời dân cư miền núi chủ động, có kịch bản sẵn sàng, chủ động sớm dự trữ lương thực thực phẩm, thuốc men cho các bản làng có nguy cơ bị chia cắt. Không để xảy ra thiệt hại tính mạng do sạt lở. Với mưa lớn như dự báo thì rất lo ngại ở phía tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Quảng Trị.

Ông Hiệp cũng đề nghị đánh giá nguy cơ ngập lụt vùng sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản), chủ động thu hoạch sớm để giảm thiệt hại. Về tác động gió, trọng tâm gió mạnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Dự báo gió giật trên cấp 12, có thể đạt cấp 13–14.

Đây là cơn bão mạnh, khả năng giảm cấp gần như không có, ngược lại càng tiến vào đất liền gió càng mạnh. Rất đáng lo ngại khi gió bão rơi vào cuối tuần và dịp lễ, các hoạt động du lịch, đặc biệt trên biển, sẽ bị ảnh hưởng.