Nóng: Khởi tố vụ án 2 đối tượng 'thông chốt' bảo vệ hợp luyện A80 về hành vi giết người

Đời sống 22/08/2025 19:29

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 21/8, Nam điều khiển xe máy, chở theo Quân, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Nóng: Khởi tố vụ án 2 đối tượng 'thông chốt' bảo vệ hợp luyện A80 về hành vi giết người - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ án - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm, Tổ công tác của Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên đối tượng cầm lái không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) làm đồng chí Công và 2 đối tượng ngã ra đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa Đại úy Công cùng 2 đối tượng vào Bệnh viện cấp cứu.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi giết người.

 

