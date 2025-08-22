Phía Hứa Khải giải thích chuyện sao nam vào khách sạn với đồng nghiệp nữ

Vào tháng 12.2022, blogger tung loạt hình ảnh, video Hứa Khải và Triệu Tình có những hành động thân mật như nắm tay, ôm nhau, thậm chí hai người cùng vào khách sạn đến hôm sau mới rời đi.

Nhà sản xuất Vu Chính - người đứng đầu công ty quản lý Hoan Ngu Ảnh Thị của Hứa Khải và Triệu Tình - lên tiếng về ồn ào. Vu Chính phủ nhận việc Hứa Khải “bắt cá hai tay” và tuyên bố đã báo cảnh sát để xử lý người tung tin đồn thất thiệt. Đặc biệt, vị đạo diễn kiêm biên kịch này đã mở livestream (phát trực tiếp), giải thích chi tiết về mối quan hệ của Hứa Khải và Triệu Tình.

Trong livestream, Vu Chính chỉ trích Hứa Lệ Sa tung tin đồn vu khống Hứa Khải và cho rằng có người đứng sau “giật dây” hãm hại nam diễn viên. Ông cũng khẳng định Hứa Khải và Triệu Tình chưa từng hẹn hò.

Về việc hai người vào khách sạn, Vu Chính cho biết Hứa Khải và Triệu Tình vốn là những đồng nghiệp thân thiết. Vì Vu Chính cảm thấy đài từ của Hứa Khải chưa tốt, nên ông đã yêu cầu Triệu Tình phụ đạo rèn luyện lời thoại cho Hứa Khải.

Sau khi bị tung ảnh, Hứa Khải và Triệu Tình không còn qua lại. Một bộ phim mà họ dự kiến đóng chung cũng đã bị hủy bỏ.

Vu Chính tiết lộ, thời điểm đó, Hứa Khải vì cảm thấy mất mặt nên không cho ông lên tiếng.

Bên cạnh đó, phòng làm việc của Hứa Khải đưa ra tuyên bố, thừa nhận Hứa Khải và Hứa Lệ Sa đã có khoảng thời gian tiếp xúc từ lâu, nhưng hiện không còn liên lạc.

“Những tin đồn như Hứa Khải "không độc thân", "ngoại tình" đều là thông tin sai sự thật được dựng lên một cách ác ý. Phía chúng tôi kêu gọi cộng đồng mạng giữ thái độ lý trí, nâng cao khả năng phân biệt thông tin trên mạng", phòng làm việc của Hứa Khải tuyên bố.

Trước đó, nữ diễn viên Hứa Lệ Sa tự nhận là bạn gái cũ của Hứa Khải, lên tiếng tố cáo nam diễn viên từng nhiều lần phản bội, có mối quan hệ với những cô gái khác trong khi vẫn hẹn hò với cô.

Hứa Lệ Sa kể rằng, hai người quen nhau trong một buổi tiệc sinh nhật tại phòng riêng của Công ty Hoan Ngu năm 2021. Ngày hôm sau, cô tham dự buổi tụ tập tại nhà Hứa Khải.

Mỹ nam "Tử dạ quy" đã chủ động xin phương thức liên lạc với Hứa Lệ Sa và giữ cô ở lại khi mọi người lần lượt ra về. Do say rượu, Hứa Khải có hành vi không đúng mực khiến cô hoảng sợ và bỏ chạy.

Sau đó, Hứa Khải liên tục “thả thính”, gửi quà và giải thích rằng anh không nhớ chuyện hôm trước vì quá say. Cả hai bắt đầu tiếp xúc và hẹn hò.

Tháng 1.2022, hai người chia tay do một hiểu lầm. Đến tháng 8 cùng năm, khi vô tình gặp lại nhau tại Hoành Điếm, cặp đôi đã quay lại. Hứa Lệ Sa cũng trở nên thân thiết với gia đình Hứa Khải.

Tháng 12.2022, Hứa Lệ Sa rất sốc khi đọc được tin tức Hứa Khải lộ ảnh nắm tay, ôm ấp và vào khách sạn qua đêm với nữ đồng nghiệp cùng công ty là Triệu Tình. Cả hai cãi nhau nhưng chưa chia tay.

Sau Tết, Hứa Khải được cho là tán tỉnh rồi quen biết nhiều cô gái khác, lừa dối Hứa Lệ Sa. Tháng 4.2023, Hứa Lệ Sa không chịu nổi nữa nên đã xóa toàn bộ liên lạc với Hứa Khải.

Song, đến tháng 10, Hứa Khải lại chủ động liên lạc lại với Hứa Lệ Sa, tiếp tục dùng lời ngon ngọt lừa cô. Quá tức giận, Hứa Lệ Sa dùng tài khoản phụ chỉ trích Hứa Khải, nhưng bị fan của anh phát hiện. Đáp lại, nam diễn viên nói xấu bạn gái cũ với người quen. Hứa Lệ Sa tiếp tục chịu đựng vì nghĩ cho công việc của Hứa Khải.

Hứa Lệ Sa vốn không có ý định vạch trần mọi chuyện, nhưng gần đây khi biết được nhiều sự thật khác và bị fan cuồng quấy rối, trong khi Hứa Khải vẫn dửng dưng, cô đã quyết định lên tiếng.