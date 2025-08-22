Hứa Khải bị bạn gái cũ tố bạc tình, vào khách sạn với cô gái khác khi còn yêu

Hứa Lệ Sa đăng một số bức ảnh riêng tư của bạn trai cũ làm bằng chứng, cho biết tiếp tục "lật bộ mặt thật" của diễn viên.

Vào ngày 22/8, đời tư của Hứa Khải - sao phim Diên Hy công lược - thành tâm điểm chú ý của khán giả khi Hứa Lệ Sa công khai các bức ảnh, tin nhắn giữa cô và tài tử. Theo Lệ Sa, cô và Hứa Khải từng yêu nhau, năm 2022, cô phát hiện bạn trai và diễn viên Triệu Tình cùng vào khách sạn, vì thế chuyện tình tan vỡ.

Trước các bài đăng của Hứa Lệ Sa, phía công ty quản lý Hứa Khải cho biết năm 2021, tài tử và Lệ Sa "có qua lại với nhau thời gian ngắn khi cùng quay phim", ba năm qua hai người không liên lạc.

Trong bài phản hồi trên Weibo, nhà sản xuất Vu Chính - chủ công ty quản lý - hoài nghi động cơ của Hứa Lệ Sa. Ông viết: "Rốt cuộc, cô không cam tâm khi người khác tốt hơn mình hay còn có mục đích gì khác, hay có ai ở phía sau dàn dựng scandal?". Hứa Khải có phim mới ra mắt là Tử dạ quy, phát từ ngày 18/8.

Vu Chính cho rằng Hứa Lệ Sa sỉ nhục, bôi nhọ Triệu Tình khi nói đồng nghiệp là "kẻ thứ ba" xen vào chuyện tình của người khác. Triệu Tình hiện là diễn viên thuộc công ty quản lý của Vu Chính. Nhà sản xuất cho biết đã thuê luật sư thu thập chứng cứ, kiện Hứa Lệ Sa.

Bên cạnh đó, Triệu Tình lập tức phủ nhận, cho rằng cô và Hứa Khải chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Tuy nhiên, cách phản hồi thiếu sức thuyết phục của cô lại khiến dư luận nghi ngờ nhiều hơn. Trên các diễn đàn, tranh cãi giữa hai phe nhanh chóng nổ ra, đẩy mâu thuẫn lên cao trào.

Bê bối nổ ra ngay thời điểm Hứa Khải có phim mới “Tử dạ quy” phát sóng từ ngày 18/8. Trước đó, anh nổi tiếng với vai Phó Hằng trong bộ phim cung đấu “Diên Hy công lược” (2018), nhờ đó nhanh chóng bước vào hàng ngũ sao trẻ sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ.

Sau thành công này, Hứa Khải tiếp tục đóng chính trong nhiều tác phẩm truyền hình như “Thiên vũ kỷ”, “Lệ ca hành”, “Chiêu Dao”, “Định luật 80/20 của tình yêu”, “Em đẹp hơn ánh sao”. Các vai diễn giúp anh khẳng định hình ảnh nam chính đa dạng, từ cổ trang đến hiện đại.

Ngược lại, Hứa Lệ Sa gia nhập làng giải trí năm 2020 nhưng chưa tạo được dấu ấn. Cô từng tham gia một số phim như “Bá vương”, “Khanh khanh nhật thường”, “Linh hồn y sư”, “Phong khởi tây châu” song chưa có vai diễn nào thực sự nổi bật.