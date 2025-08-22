Nữ sinh đại học tại TP.HCM tử vong trên đường đến trường, người nhà gào khóc tại hiện trường 

Đời sống 22/08/2025 12:21

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng nay (22/8) trên đường Đỗ Mười, đoạn qua phường Thới An, TPHCM. Cú va chạm khiến xe máy ngã xuống đường, nạn nhân rơi vào gầm xe buýt và bị cán tử vong tại chỗ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, gần 11 giờ ngày 22.8, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cùng Công an phường Thới An và các đơn vị liên quan Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy xảy ra trên đường Đỗ Mười, khiến 1 nữ sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, hơn 6 giờ cùng ngày, người dân phát hiện trên đường Đỗ Mười, cách giao lộ đường Tô Ngọc Vân khoảng 200 m xảy ra tai nạn giữa xe buýt biển số 51B - 238.xx và xe máy biển số 63B3 -134.xx, khiến cô gái trẻ tử vong.

Nữ sinh đại học tại TP.HCM tử vong trên đường đến trường, người nhà gào khóc tại hiện trường  - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin trên VietNamNet, ngay khi nhận được tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08) đã có mặt phối hợp với Công an địa phương để phong toả, xử lý hiện trường.

Nhiều người thân nữ sinh hay tin cũng chạy đến hiện trường gào khóc. Theo người nhà, nạn nhân là nữ sinh viên năm 3 một trường đại học ở Đại học Quốc gia TPHCM. Sáng nay, nữ sinh đang trên đường đi học thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm trên tuyến đường huyết mạch, gây cản trở và khiến giao thông ùn ứ kéo dài.

Qua trích xuất camera, ban đầu lực lượng chức năng ghi nhận cả hai xe chạy cùng chiều. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có vệt dầu dài trên đường.

Cũng theo người dân, trước đó 1 ngày, có thấy chiếc xe tải di chuyển đến đây thì gặp sự cố. Chiếc xe này dừng đậu bên đường, gần khu vực xảy ra tai nạn nói trên để sửa chữa. Trời mưa, xe qua lại, vệt nhớt tiếp tục bị kéo dài, đường trơn trượt.

Công an cũng đã trích xuất các camera an ninh nhà dân xung quanh cũng như camera hành trình trên xe buýt để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong. 

Va chạm với ô tô tải, người đàn ông đi xe đạp thể thao tử vong lúc rạng sáng ở TP.HCM

Va chạm với ô tô tải, người đàn ông đi xe đạp thể thao tử vong lúc rạng sáng ở TP.HCM

Vụ tai nạn xảy ra tại đoạn giao với đường Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, khi ô tô tải rẽ phải thì xảy ra va chạm với một xe đạp thể thao đang di chuyển cùng chiều. Hậu quả làm người đàn ông tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   va chạm giao thông nữ sinh tử vong tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm nhưng hành động ấm áp và lời bộc bạch "choáng" của anh hàng xóm khiến tôi suy nghĩ

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm nhưng hành động ấm áp và lời bộc bạch "choáng" của anh hàng xóm khiến tôi suy nghĩ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Hai người trùm áo mưa vào cửa hàng trộm 10 trái sầu riêng

TP.HCM: Hai người trùm áo mưa vào cửa hàng trộm 10 trái sầu riêng

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới dù đã ly hôn 3 năm, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì "hóa đá" trước lý do được tiết lộ

Thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới dù đã ly hôn 3 năm, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì "hóa đá" trước lý do được tiết lộ

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp có Quý Nhân Phù Trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền tài Phú Quý vây quanh, giàu càng thêm giàu trong tháng 7 âm lịch

Chúc mừng 3 con giáp có Quý Nhân Phù Trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền tài Phú Quý vây quanh, giàu càng thêm giàu trong tháng 7 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Quen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò, tôi choáng váng khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet sang xịn và cái kết bất ngờ

Quen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò, tôi choáng váng khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet sang xịn và cái kết bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Đêm tân hôn chú rể ôm vàng mất tích, sáng hôm sau cô dâu thấy chồng ôm về "vật lạ" khiến cô "choáng tập 2"

Đêm tân hôn chú rể ôm vàng mất tích, sáng hôm sau cô dâu thấy chồng ôm về "vật lạ" khiến cô "choáng tập 2"

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Cưới được 3 tháng vợ nằng nặc đòi ly hôn, tôi đồng ý rồi sau đó chết sững trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Cưới được 3 tháng vợ nằng nặc đòi ly hôn, tôi đồng ý rồi sau đó chết sững trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, may mắn thấm vào người, thành công rực rỡ trong 15 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, may mắn thấm vào người, thành công rực rỡ trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Phút đoàn tụ nghẹn ngào của người mẹ lưu lạc 29 năm ở Nghệ An

Phút đoàn tụ nghẹn ngào của người mẹ lưu lạc 29 năm ở Nghệ An

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Nóng: Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, sẽ vào đất liền ngày 25/8

Nóng: Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, sẽ vào đất liền ngày 25/8

Đời sống 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/8/2025, 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, ngộp thở trong biển tiền, vượng Tài vượng Phúc, bạc vàng đầy két, sống trong giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/8/2025, 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, ngộp thở trong biển tiền, vượng Tài vượng Phúc, bạc vàng đầy két, sống trong giàu sang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng chém vợ trọng thương rồi đốt nhà, cháy lan ra chợ Thanh Tùng ở Cà Mau

Chồng chém vợ trọng thương rồi đốt nhà, cháy lan ra chợ Thanh Tùng ở Cà Mau

TP.HCM: Hai người trùm áo mưa vào cửa hàng trộm 10 trái sầu riêng

TP.HCM: Hai người trùm áo mưa vào cửa hàng trộm 10 trái sầu riêng

Phút đoàn tụ nghẹn ngào của người mẹ lưu lạc 29 năm ở Nghệ An

Phút đoàn tụ nghẹn ngào của người mẹ lưu lạc 29 năm ở Nghệ An

Nóng: Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, sẽ vào đất liền ngày 25/8

Nóng: Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, sẽ vào đất liền ngày 25/8

Khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc

Khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc

Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Vàng trong nước giữ mức đỉnh lịch sử, dự báo lên 140 triệu đồng?

Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Vàng trong nước giữ mức đỉnh lịch sử, dự báo lên 140 triệu đồng?