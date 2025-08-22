Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng nay (22/8) trên đường Đỗ Mười, đoạn qua phường Thới An, TPHCM. Cú va chạm khiến xe máy ngã xuống đường, nạn nhân rơi vào gầm xe buýt và bị cán tử vong tại chỗ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, gần 11 giờ ngày 22.8, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cùng Công an phường Thới An và các đơn vị liên quan Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy xảy ra trên đường Đỗ Mười, khiến 1 nữ sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, hơn 6 giờ cùng ngày, người dân phát hiện trên đường Đỗ Mười, cách giao lộ đường Tô Ngọc Vân khoảng 200 m xảy ra tai nạn giữa xe buýt biển số 51B - 238.xx và xe máy biển số 63B3 -134.xx, khiến cô gái trẻ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin trên VietNamNet, ngay khi nhận được tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08) đã có mặt phối hợp với Công an địa phương để phong toả, xử lý hiện trường.

Nhiều người thân nữ sinh hay tin cũng chạy đến hiện trường gào khóc. Theo người nhà, nạn nhân là nữ sinh viên năm 3 một trường đại học ở Đại học Quốc gia TPHCM. Sáng nay, nữ sinh đang trên đường đi học thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm trên tuyến đường huyết mạch, gây cản trở và khiến giao thông ùn ứ kéo dài.

Qua trích xuất camera, ban đầu lực lượng chức năng ghi nhận cả hai xe chạy cùng chiều. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có vệt dầu dài trên đường.

Cũng theo người dân, trước đó 1 ngày, có thấy chiếc xe tải di chuyển đến đây thì gặp sự cố. Chiếc xe này dừng đậu bên đường, gần khu vực xảy ra tai nạn nói trên để sửa chữa. Trời mưa, xe qua lại, vệt nhớt tiếp tục bị kéo dài, đường trơn trượt.

Công an cũng đã trích xuất các camera an ninh nhà dân xung quanh cũng như camera hành trình trên xe buýt để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

